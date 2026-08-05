Στο Πόρτο Γερμενό ο Ευ. Τουρνάς: Προχωράμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών

Το Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε το πρωί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, με την έναρξη των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ).

Εκεί ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κατοικίες της περιοχής.

Σήμερα ξεκίνησαν στην περιοχή οι αυτοψίες από επτά συνεργεία της ΔΑΕΦΚ, τα οποία προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και λοιπές πληγείσες ιδιοκτησίες, με στόχο την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης των πληγέντων.

Κατά την επίσκεψή του, ο υπουργός συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τις ζημιές που υπέστησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά.

«Συνεχίζουμε με τον Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν. Την προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται. Και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια για την επόμενη μέρα, δηλαδή να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ επτά συνεργεία της ΓΔΑΕΦΚ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών, και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε μαζί με τον Δήμαρχο, σε αυτή την προσπάθεια, να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε πολλή προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας», ανέφερε ο κ. Τουρνάς.

Με τη σειρά του ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας επισήμανε:

«Βλέπετε ότι βρισκόμαστε μία ημέρα ακριβώς μετά τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς στην περιοχή μας. Βρισκόμαστε εδώ, με τα κλιμάκια και τον υπουργό, για να ξεκινήσουμε τις καταγραφές για την άμεση διαδικασία των αποζημιώσεων.

Πραγματικά, με τον υπουργό αυτές τις πέντε μέρες δεν κοιμήθηκε κανένας μας. Ήμασταν όλοι εδώ νυχθημερόν, για να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή. Και κάναμε μία τεράστια προσπάθεια απεγκλωβισμών, μετακινήσεων πληθυσμών, ανθρώπων με προβλήματα υγείας και πολιτών που αρνούνταν να αφήσουν τις οικίες τους.

Και καταφέραμε, σε ένα φαινόμενο που τα προηγούμενα χρόνια, με μικρότερη ένταση, είχε στοιχίσει εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές, να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή.

Πραγματικά, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια, νυχθημερόν. Κυρίως τον υπουργό, που πρέπει να μιλήσαμε πάνω από χίλιες φορές στο τηλέφωνο αυτές τις πέντε μέρες, για να εντοπίσουμε το κάθε μικρό πρόβλημα της περιοχής.

Αλλά θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρωθυπουργό, γιατί άμεσα, μετά τις επικοινωνίες μας, είμαστε εδώ, μία ημέρα μετά το τέλος της φωτιάς και ξεκινάμε τις καταγραφές, τις αποτιμήσεις και τις άμεσες αποζημιώσεις, με διαδικασίες άμεσες, για τον κόσμο που έχει πληγεί.

Το λέω και το ξαναλέω, κύριε Υπουργέ. Από τη στιγμή που σώσαμε τις ανθρώπινες ζωές, όσα σπίτια και να είναι, θα τα φτιάξουμε καλύτερα. Και εδώ ο κόσμος το ξέρει και το πιστεύει αυτό, γιατί μας είδε ότι ήμασταν στο πεδίο 24 ώρες το 24ωρο.

Θα τα φτιάξουμε καλύτερα από πριν, ενδεχομένως και πέρα από τις νόρμες και τα τυπικά. Θα φτάσουμε σε κάθε σπίτι, σε κάθε ιδιοκτησία και θα την παραδώσουμε το ταχύτερο δυνατόν καλύτερη από πριν, πιο λειτουργική, για να επιστρέψουν άμεσα οι πολίτες στις οικίες τους. Και αυτό θα γίνει με τη βοήθεια όλων σας και σας ευχαριστώ για άλλη μία φορά που ήσασταν εδώ και για την υποστήριξη.

Τα προβλήματα πολλές φορές είναι μεγαλύτερα από τους ανθρώπους. Τα φαινόμενα ξεπερνούν ανθρώπους και διαδικασίες, ξεπερνούν τεχνικά μέσα και τεχνολογίες. Όμως τα προβλήματα είναι για να λύνονται, όσο μεγάλα και αν είναι.

Τώρα που είμαστε μετά το πρόβλημα, πάμε με ταχείς ρυθμούς στην αποκατάσταση, για να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων, αλλά και να επαναφέρουμε το φυσικό περιβάλλον που έχει υποστεί μία μεγάλη καταστροφή.

Κοιτάξτε, εικόνα δεν έχουμε ακόμη, γιατί τώρα ξεκινάμε την καταγραφή. Έχουμε μία γενική εικόνα. Θεωρώ ότι εδώ, στο Πόρτο Γερμενό, οι οικίες θα είναι γύρω στις 40 με 50, άλλες με ολικές καταστροφές και άλλες με μικρότερες ζημιές.

Θα δούμε από εκεί και πέρα κάποιες καλλιέργειες, κάποια ελαιόδεντρα και κάποιες ιδιοκτησίες με ελαιόδεντρα, αν έχουν καταστροφές και σε τι βαθμό. Έχουμε επίσης δύο με τρία σπίτια στους άλλους οικισμούς, που θα καταγραφούν φυσικά και αυτά.

Συγκεντρωτικά, θα φτάσουμε σε κάθε γωνιά, σε κάθε οικία που έχει υποστεί οποιοδήποτε βαθμό καταστροφής και θα την επαναφέρουμε σε καλύτερη κατάσταση από πριν, όπως και τις δημοτικές και δημόσιες υποδομές».

Μετά την επίσκεψή του στο Πόρτο Γερμενό, ο κ. Τουρνάς, μετέβη στο Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ», όπου ενημερώθηκε για τη συνολική επιχειρησιακή εικόνα. Στη συνέχεια επισκέφθηκε περιοχές στις οποίες επιχείρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνομιλώντας με τους επικεφαλής και τους πυροσβέστες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, τους οποίους ευχαρίστησε για την πολυήμερη προσπάθειά τους υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Πηγή: skai.gr

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