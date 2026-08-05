Σύγκρουση αεροσκάφους της DHL με άγνωστο αντικείμενο στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Εμπορευματικό αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας, στη Γερμανία, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters.

Το αεροσκάφος της DHL άλλαξε κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο του Αννόβερου όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η γερμανική αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι διενεργείται έρευνα για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίσθηκε στον διάδρομο απογείωσης/προσγείωσης του αεροδρομίου της Λειψίας έπειτα από περιστατικό κατά τη διάρκεια της νύκτας που προκάλεσε προσωρινή διακοπή των δραστηριοτήτων στο αεροδρόμιο.

Πηγή: skai.gr

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