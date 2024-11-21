Σερβία: Συνελήφθη τέως υπουργός για πολύνεκρη κατάρρευση οροφής σε σιδηροδρομικό σταθμό 

Οι διωκτικές αρχές στη Σερβία προχώρησαν στη σύλληψη 11 ατόμων για την τραγωδία στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, όπου σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι όταν κατέρρευσε τμήμα της οροφής.

Η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS) μεταδίδει ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο τέως υπουργός Κατασκευών, Υποδομών και Συγκοινωνιών Γκόραν Βέσιτς, ο οποίος παραιτήθηκε τρεις ημέρες μετά το τραγικό γεγονός.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνελήφθη επίσης η διευθύντρια της Αρχής Σιδηροδρομικών Υποδομών (IZS) Γιέλενα Τανάσκοβιτς.

Την 1η Νοεμβρίου, 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά από την κατάρρευση του τσιμεντένιου γείσου πάνω από την είσοδο στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ.

Η κατάρρευση σημειώθηκε τέσσερις μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής του σταθμού που διήρκησαν τρία χρόνια.

Το δυστύχημα προκάλεσε τη λαϊκή οργή και μαζικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ανώτατης εισαγγελίας του Νόβι Σαντ, «για τους συλληφθέντες υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι είναι υπεύθυνοι για την κατάρρευση του γείσου στο κτήριο του σιδηροδρομικού σταθμού».

Η εισαγγελία αναφέρει ότι προχώρησε στις συλλήψεις «έπειτα από συλλογή και λεπτομερή ανάλυση όλων των στοιχείων που προέκυψαν από τις ανακρίσεις και την πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε».

Για τις αναφερόμενες από την εισαγγελία αξιόποινες πράξεις, προβλέπεται ποινή φυλάκισης από δύο έως 12 χρόνια.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.