Οι διωκτικές αρχές στο Νόβι Σαντ ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας στο σιδηροδρομικό σταθμό που στοίχισε την ζωή σε δεκατέσσερις ανθρώπους και να αποδοθούν ποινικές ευθύνες.

Σημειώνεται ότι εχθές (1/11) το μεσημέρι κατέρρευσε η προέκταση της οροφής μπροστά από την είσοδο στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκατέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν βαριά τρία άτομα.

Στην Σερβία σήμερα είναι ημέρα πένθους ενώ στην πόλη Νόβι Σαντ το πένθος θα διαρκέσει τρεις ημέρες.

Οι ανακρίσεις στην εισαγγελία του Νόβι Σαντ ξεκίνησαν με τις καταθέσεις υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης και ανώτατων κρατικών λειτουργών.

Σήμερα, όπως ανακοινώθηκε, κλήθηκαν να καταθέσουν είκοσι άτομα μεταξύ των οποίων ο υπουργός Κατασκευών, Υποδομών και Συγκοινωνιών Γκόραν Βέσιτς όπως επίσης και συνεργάτες του που ενεπλάκησαν στην ανακατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Η ανακαίνιση του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ διήρκησε τρία χρόνια, από τα μέσα του 2021 έως το Ιούλιο του 2024 και το έργο εκτέλεσε κοινοπραξία κινέζικων κατασκευαστικών εταιριών. Οι Κινέζοι εξέδωσαν ανακοινωθέν όπου αναφέρουν ότι η προέκταση της οροφής που κατέρρευσε «δεν αποτέλεσε αντικείμενο εργασιών στο πλαίσιο της ανακατασκευής του σταθμού».

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι η τραγωδία στο Νόβι Σαντ οφείλεται στην διαφθορά του κρατικού μηχανισμού και την αδιαφάνεια κατά την ανάθεση δημοσίων έργων, ενώ θα αποδοθούν και πολιτικές ευθύνες.

Μπροστά από τον τόπο της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ από εχθές το βράδυ προσέρχονται συνεχώς πολίτες για να τιμήσουν τους νεκρούς ανάβοντας κεριά και αποθέτοντας λουλούδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

