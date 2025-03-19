Η Βουλή της Σερβίας έκανε αποδεκτή την παραίτηση του πρωθυπουργού Βούτσεβιτς

Το κοινοβούλιο της Σερβίας ενέκρινε την παραίτηση του πρωθυπουργού Μίλος Βούτσεβιτς, ανοίγοντας τον δρόμο είτε για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης είτε για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών την ώρα που συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις κατά τη διαφθοράς των κυβερνητικών αξιωματούχων.

Εκατοντάδες χιλιάδες Σέρβοι συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα Βελιγράδι το περασμένο Σάββατο συνεχίζοντας τις διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο, όταν η κατάρρευση της στέγης του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ στοίχισε τη ζωή σε 15 άνθρωποι.

Οι συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς στα 10 και πλέον χρόνια που κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της χώρας ως πρωθυπουργός ή πρόεδρος.

Οι φοιτητές και οι ακτιβιστές που πρωτοστατούν στις διαδηλώσεις τους τελευταίους μήνες, κατηγορούν τον Βούτσιτς και τους εταίρους του για κακοδιαχείριση και διαφθορά που οδήγησαν στην τραγωδία του Νόβι Σαντ.

Οι συλλήψεις αξιωματούχων που θεωρούνται ότι εμπλέκονται σε σκάνδαλα διαφθοράς και μια σειρά παραιτήσεων πρωτοκλασάτων υπουργών πριν από αυτήν του πρωθυπουργού Βούτσεβιτς δεν κατάφεραν να αμβλύνουν τη λαϊκή οργή.

Η Σερβία θα μπορούσε να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές εάν δεν καταφέρει να σχηματίσει νέα κυβέρνηση έως τις 18 Απριλίου, δήλωσε η πρόεδρος του κοινοβουλίου, Άνα Μπρνάμπιτς μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βελιγράδι την Τετάρτη, μετά την ψηφοφορία για την έγκριση της παραίτησης του Βούτσεβιτς.

Τη συζήτηση μποϊκόταραν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι διέκοψαν επίσης τη συνεδρίαση του κοινοβουλίου νωρίτερα αυτόν τον μήνα κάνοντας χρήση καπνογόνων και σπρέι πιπεριού εναντίον βουλευτών του κυβερνώντος συνασπισμού.

Ο Βούτσιτς από τη μεριά του απέρριψε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση μιας μεταβατικής, μη κομματικής κυβέρνησης, κατηγορώντας τους αντιπάλους τους ότι προσπαθούν να ανέλθουν στην εξουσία χωρίς εκλογές.

Πηγή: skai.gr

