Τουρκία: Έκτακτο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκoύ Κόμματος στις 6 Απριλίου

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) θα συγκαλέσει έκτακτο συνέδριο για τις 6 Απριλίου, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος του κόμματος της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Εζέλ, μπροστά στα κατασταλτικά μέτρα και τις νομικές ενέργειες με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπο το κόμμα.

Το συνέδριο συγκαλείται εν μέσω έρευνας που ξεκίνησε ένας εισαγγελέας της Άγκυρας για το τελευταίο συνέδριο του κόμματος το 2023, με κατηγορίες για παρατυπίες.

Ο Εζέλ τόνισε ότι το CHP θα πραγματοποιήσει το συνέδριο για να αποτρέψει τον διορισμό ενός εντολοδόχου στο κόμμα.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται καθώς η σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου αποτέλεσε θρυαλλίδα πολιτικών και κοινωνικών σφοδρών διαμαρτυριών και κινητοποιήσεων.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης επρόκειτο να οριστεί την Κυριακή υποψήφιος του CHP για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ο Ιμάμογλου συνελήφθη την Τετάρτη με την κατηγορία της «διαφθοράς» και της «τρομοκρατίας».

Ο πρόεδρος του CHP κατήγγειλε τη σύλληψη μιλώντας για «πολιτικό πραξικόπημα εις βάρος της αντιπολίτευσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

