Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία σχεδόν 25 δισεκατομμυρίων στερλινών (29,8 δισεκ. ευρώ) έχουν δεσμευτεί από τη βρετανική κυβέρνηση από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

"Σε συνεργασία με τους συμμάχους του, το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε τις αυστηρότερες κυρώσεις που έχει γνωρίσει ποτέ η Ρωσία", δήλωσε το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωση.

Οι κυρώσεις αυτές "είχαν σημαντική επίδραση στην οικονομία της Ρωσίας, στερώντας της περισσότερα από 400 δισεκατομμύρια δολάρια (369,2 δισεκ. ευρώ) από τον Φεβρουάριο του 2022, ποσό που ισοδυναμεί με ρωσικές στρατιωτικές δαπάνες τεσσάρων ετών", έγραψε το υπουργείο Οικονομικών.

Οι κυρώσεις "αποδυνάμωσαν" την οικονομική κατάσταση της Ρωσίας, συνεχίζει το υπουργείο, επικαλούμενο "την ισχυρή υποτίμηση" του ρουβλίου ή ακόμη "μια έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού" στη χώρα.

"Μετά τις βρετανικές κυρώσεις, ο ρωσικός στρατός αναγκάστηκε να στραφεί σε κράτη παρίες όπως η Βόρεια Κορέα και το Ιράν για ουσιαστικές προμήθειες", τονίζει το υπουργείο.

Από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου 2022 έως και τον Μάρτιο του 2024, 2.001 πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με τη Ρωσία αποτέλεσαν στόχο των βρετανικών κυρώσεων.

"Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αποφασιστικά τις οικονομικές μας κυρώσεις" σε απάντηση στη "βάρβαρη" ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σχολίασε η υπουργός Οικονομικών Έμα Ρέινολντς.

Για την τρίτη επέτειο της εισβολής στην Ουκρανία, την 24η Φεβρουαρίου, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε περισσότερες από 100 νέες κυρώσεις σε βάρος προσώπων και οντοτήτων στη Ρωσία και σε άλλες χώρες, εκ των οποίων η Κίνα και η Βόρεια Κορέα, που κατηγορούνται ότι "συνεχίζουν να υποστηρίζουν την εισβολή" της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ενώ πρόσωπα που συνδέονται με το καθεστώς του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εμποδίστηκαν να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία λόγω των κυρώσεων, η Βρετανία και η σύμμαχοί της δεν πήραν τον έλεγχο των περιουσιακών αυτών στοιχείων.

Βρετανοί βουλευτές έχουν ζητήσει να κατασχεθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί, χωρίς να λάβουν την υποστήριξη της κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

