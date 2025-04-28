Οι φοιτητές του πανεπιστημίου του Βελιγραδίου διέκοψαν απόψε τον αποκλεισμό του κτηρίου της δημόσιας τηλεόρασης (RTS) που διήρκησε 14 ημέρες. Στην απόφαση αυτή κατέληξαν αφού ικανοποιήθηκε το βασικό τους αίτημα, που ήταν η εκκίνηση των διαδικασιών για τη σύσταση της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Ηλεκτρονικών Μέσων (REM). Είχε προηγηθεί έκτακτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτισμού και Ενημέρωσης, όπου αποφασίστηκε ομόφωνα να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την εκλογή των μελών της REM. Η Αρχή που ελέγχει το έργο των ηλεκτρονικών Μέσων είχε διαλυθεί τον Νοέμβριο του 2024 και - όπως κατήγγειλαν οι φοιτητές - η κυβέρνηση προσπαθούσε με διάφορες παρατυπίες να εμποδίσει τη σύσταση της.

Ο αποκλεισμός του κτηρίου της δημόσιας τηλεόρασης ξεκίνησε το βράδυ της 14ης Απριλίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο που κάλυπτε τις φοιτητικές κινητοποιήσεις. Οι φοιτητές υποστήριζαν ότι δημοσιογραφική κάλυψη των κινητοποιήσεων δεν ήταν αντικειμενική και κατήγγειλαν ότι η δημόσια τηλεόραση χρησιμοποιούσε συχνά απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τη δράση των φοιτητών.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, η δημόσια τηλεόραση διέκοψε την κανονική ροή του προγράμματος και έπαψε να μεταδίδει εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων και εργαζομένων στη δημόσια τηλεόραση υποστήριξαν το αίτημα των φοιτητών για αντικειμενική ενημέρωση.

Πηγή: skai.gr

