Η σερβική δημόσια τηλεόραση αδυνατεί να συνεχίσει την κανονική ροή του προγράμματος εξαιτίας του αποκλεισμού που επέβαλαν οι φοιτητές. Η πρωινή εκπομπή, που έπρεπε να ξεκινήσει στις 05:45, δεν μεταδόθηκε ενώ το πρώτο δελτίο ειδήσεων, στις 08:00, βγήκε από ένα υποτυπώδες στούντιο από άγνωστη τοποθεσία.

Σημειώνεται ότι από την περασμένη Δεύτερα το βράδυ οι φοιτητές κρατούν αποκλεισμένες όλες τις εισόδους στο κτήριο της τηλεόρασης στο Βελιγράδι και δεν επιτρέπουν την είσοδο των εργαζομένων. Η διεύθυνση της Σερβικής Ραδιοτηλεόρασης (RTS) ανακοίνωσε ότι η διακοπή της ροής του τηλεοπτικού προγράμματος οφείλεται στην αδυναμία του τεχνικού και δημοσιογραφικού προσωπικού να προσέλθει στο χώρο εργασίας του. Χαρακτήρισε παράνομο τον αποκλεισμό του κτηρίου της δημόσιας τηλεόρασης και απηύθυνε έκκληση στους φοιτητές να επιτρέψουν την είσοδο στο προσωπικό που έχει την ευθύνη για την ασφάλεια του κτηρίου.

Οι φοιτητές προχώρησαν στον αποκλεισμό της δημόσιας τηλεόρασης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο που καλύπτει τις κινητοποιήσεις τους. Υποστηρίζουν ότι η ενημέρωση είναι ελλιπής ενώ ζητούν και τη σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ηλεκτρονικών Μέσων (REM), η οποία δεν λειτουργεί εδώ και έξι μήνες εξαιτίας της παραίτησης πολλών μελών της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.