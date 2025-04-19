Σερβία: Παραμένει αποκλεισμένη από φοιτητές η δημόσια τηλεόραση

Συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα ο αποκλεισμός της σερβικής δημόσια τηλεόρασης από τους φοιτητές. Η τηλεόραση αναγκάστηκε να διακόψει την κανονική ροή του προγράμματος, δεν μεταδίδονται δελτία ειδήσεων και εκπομπές παρά μόνο ταινίες και επαναλήψεις σήριαλ. Από την περασμένη Δευτέρα το βράδυ ομάδες περιφρούρησης των φοιτητών βρίσκονται μπροστά από τις εισόδους του κτηρίου της τηλεόρασης κα δεν επιτρέπουν την είσοδο των εργαζομένων. Στον αποκλεισμό της δημόσιας τηλεόρασης προχώρησαν οι φοιτητές διότι, όπως υποστηρίζουν, δεν κάλυπτε επαρκώς τις κινητοποιήσεις που διαρκούν για περισσότερους από 4 μήνες. Αίτημα τους αποτελεί επίσης και η σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ηλεκτρονικών Μέσων (REM) η οποία δεν λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2024.

Από το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής την περιφρούρηση του αποκλεισμού της δημόσιας τηλεόρασης ανέλαβαν Μουσουλμάνοι φοιτητές του πανεπιστημίου του Νόβι Πάζαρ για να μπορέσουν οι Χριστιανοί συνάδελφοι τους να γιορτάσουν το Πάσχα. Καθημερινά και κυρίως τις βραδινές ώρες έξω από το κτήριο τη τηλεόρασης προσέρχονται και απλοί πολίτες για να συμπαρασταθούν στους φοιτητές.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς καταδικάζοντας τον αποκλεισμό της δημόσιας τηλεόρασης δήλωσε ότι η υπομονή των αρχών εξαντλείται και κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την ομαλή λειτουργία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Στο στόχαστρο του Βούτσιτς βρέθηκαν για ακόμη μία φορά οι πανεπιστημιακοί καθηγητές τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για τη φοιτητική εξέγερση.

Σημειώνεται ότι η σερβική κυβέρνηση διέκοψε πριν από έναν μήνα τη μισθοδοσία εκείνων των καθηγητών που υποστήριξαν τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, το ίδιο συνέβη και με τους καθηγητές στη Μέση εκπαίδευση στα σχολεία που βρισκόταν υπό κατάληψη.

Ο Πρύτανης του πανεπιστημίου του Βελιγραδίου Βλάνταν Τζόκιτς κλήθηκε χθες, Μεγάλη Παρασκευή, για να καταθέσει στην εγκληματολογική υπηρεσία της αστυνομίας ως ύποπτος για το ποινικό αδίκημα της κατάχρησης εξουσιών.

«Αυτή είναι δίωξη των κοσμητόρων, των καθηγητών, των φοιτητών και ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ελπίζω ότι η κοινότητα μας θα παραμείνει ενιαία και ενωμένη» δήλωσε ο πρύτανης βγαίνοντας από το αστυνομικό τμήμα μπροστά από το οποίο είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες φοιτητές και πολίτες σε ένδειξη συμπαράστασης.

Την ανησυχία της εξέφρασε η Επίτροπος για την διεύρυνση της ΕΕ Μάρτα Κος. «Παρακολουθώ στενά την κατάσταση στη Σερβία και προτρέπω όλους να απέχουν από περαιτέρω εντάσεις. Ανησυχώ για την ποινική δίωξη του πρύτανη του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου» αναφέρει σε ανάρτηση της στο διαδίκτυο η Ευρωπαία Επίτροπος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.