Σερβία: Αντιμέτωπος με τη λαϊκή οργή ο Βούτσιτς - «Δεν θα φύγω σαν τον Άσαντ»

Εδώ και ενάμιση σχεδόν μήνα, ο Σέρβος πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με την ολοένα και αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια, που παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας μετά το δυστύχημα στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου, όπου σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι.

Μετά το τραγικό συμβάν, όπου κατέρρευσε το γείσο πάνω από την είσοδο του ανακαινισμένου σιδηροδρομικού σταθμού, οι Σέρβοι βγηκαν στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη για τα θύματα και καθαίρεση της κυβέρνησης διαφθοράς.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, φοιτητές και ομάδες πολιτών καθημερινά στις 11:52 ακριβώς (ώρα κατάρρευσης του γείσου) αποκλείουν κεντρικές οδικές αρτηρίες όπου στέκουν σιωπηλά κρατώντας πλακάτ με τα ονόματα των θυμάτων.

Παράλληλα με τις διαδηλώσεις, οι φοιτητές έχουν προχωρήσει σε καταλήψεις των μεγαλύτερων πανεπιστημίων της χώρας, απαιτώντας να αποδοθούν ποινικές και πολιτικές ευθύνες

Δεκάδες σχολές πανεπιστημίων βρίσκονται υπό αποκλεισμό από τους φοιτητές, που ζητούν να αποκαλυφθούν όλα τα στοιχεία για την ανακαίνιση και καταγγέλλουν την διαφθορά και την αδιαφάνεια κατά την ανάθεση δημοσίων έργων.

Σε μπλόκο βρίσκονται σχολές των Πανεπιστημίων του Βελιγραδίου, του Νόβι Σαντ, του Κραγκούγιεβατς και της πόλης Νις.

Σε αποκλεισμό βρίσκεται και το κτήριο της πρυτανείας του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου.

Η Σύγκλητος στηρίζει τους φοιτητές και ζητάει από την πολιτική ηγεσία να ικανοποιήσει τα αιτήματα τους. «Το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου υποστηρίζει σθεναρά τους φοιτητές στα αρχικά αιτήματα που θέτουν ως ακαδημαϊκοί πολίτες με αυτοσυνείδηση. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα την ετοιμότητα των φοιτητών μας να αντιδρούν σε θέματα δημόσιας και κοινωνικής σημασίας» αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετικό ανακοινωθέν της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου.

«Δεν θα φύγω σαν τον Άσαντ» λέει ο Βούτσιτς

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς υποστήριξε ότι «οι κινητοποιήσεις υποκινούνται και χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό» με στόχο την ανατροπή του.

Ο Βούτσιτς, απαντώντας στην αντιπολίτευση που προβλέπει ότι «θα έχει την τύχη του Σύρου δικτάτορα 'Ασαντ», δήλωσε ότι δεν θα υποκύψει στις πιέσεις και δεν θα εγκαταλείψει την χώρα.

«Ακόμα κι αν νομίζουν ότι είμαι ο 'Ασαντ και ότι θα το σκάσω κάπου, δεν πρόκειται να το κάνω. Θα πολεμήσω για τη Σερβία και θα υπηρετήσω μόνο τον σερβικό λαό και όλους τους άλλους πολίτες της Σερβίας, δεν θα υπηρετήσω ποτέ τους ξένους, αυτούς που επιδιώκουν να νικήσουν, να ταπεινώσουν και να καταστρέψουν τη χώρα μας», αναφέρει ο Βούτσιτς σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.



Πηγή: skai.gr

