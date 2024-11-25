Σε ρινγκ μετατράπηκε η Bουλή της Σερβίας κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2025. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης με την έναρξη της συνεδρίασης σήκωσαν πλακάτ όπου απεικονίζονται ματωμένα χέρια ενώ φώναζαν «Δολοφόνοι, δολοφόνοι». Η αντιπολίτευση θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση για την κατάρρευση τμήματος της οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου, όταν 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν.

Βουλευτές της συμπολίτευσης, αντιδρώντας, σηκώθηκαν από τα έδρανά τους, κινήθηκαν προς τους συναδέλφους τους που διαμαρτύρονταν και ακολούθησε συμπλοκή. Έπεσαν μπουνιές, σφαλιάρες, μαλλιοτραβήγματα και ακούστηκαν χυδαίες ύβρεις. Η αστυνομία που εισήλθε στην αίθουσα έπειτα από εντολή της προέδρου της Βουλής με δυσκολία κατάφερε να αποτρέψει γενίκευση της συμπλοκής.

Η πρόεδρος της βουλής Άνα Μπρνάμπιτς αφού διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση επανήλθε λίγη ώρα αργότερα και κήρυξε την λήξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

Η αντιπολίτευση σε συνέντευξη Τύπου αποκάλεσε πραξικόπημα την απόφαση της προέδρου της Βουλής.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς με ανάρτησή του στο Instagram κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους πολίτες. Επισημαίνει δε ότι στόχος των κομμάτων της αντιπολίτευσης ήταν να αποτρέψουν την ψήφιση του προϋπολογισμού «για να εμποδίσουν τους συνταξιούχους να λάβουν αυξημένες συντάξεις και τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα να δουν αυξημένους τους μισθούς τους».

«Δεν θα τους περάσει. Η Σερβία δεν θα σταματήσει!» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

