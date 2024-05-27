Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών ταρακούνησε σήμερα το αρχιπέλαγος των νήσων Τόνγκα, στον νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος περίπου 112 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση μικρότερη των 200 χιλιομέτρων βόρεια από τη Νουκουαλόφα, την πρωτεύουσα του αρχιπελάγους των Τόνγκα, σύμφωνα με τα δεδομένα του ινστιτούτου.
