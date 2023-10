Σεισμός στο Αφγανιστάν: Στους 120 οι νεκροί - Πάνω από 1.000 τραυματίες

Περίπου 120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 1.000 τραυματίστηκαν από τον σεισμό 6,3 βαθμών που έπληξε σήμερα το δυτικό Αφγανιστάν, τόνισε ένας αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, σε νεότερο απολογισμό.

«Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.000 τραυματισμένες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, ενώ περίπου 120 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μόσα Ασχάρι, επικεφαλής της διαχείρισης καταστροφών στην επαρχία της Χεράτ.

Today’s earthquake in Herat province of Afghanistan has completely destroyed four villages and many people have lost their lives. May Allah have mercy on them. pic.twitter.com/H9Li9ULp0D