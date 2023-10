Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 40 τραυματίες μετά τον σεισμό 5,6 βαθμών Κόσμος 14:27, 07.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο σεισμός σημειώθηκε στο βορειοδυτικό Αφγανιστάν