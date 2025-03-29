Δραματικές στιγμές ζει η Μιανμάρ μετά τον ισχυρό σεισμό που χτύπησε τη χώρα, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια των κτιρίων. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε η χούντα, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 1.007, ενώ οι τραυματίες υπολογίζονται σε 2.389.

Η χούντα δήλωσε επίσης ότι 1.591 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στην περιοχή Μανταλάι, που ήταν και το επίκεντρο του σεισμού.

Ωστόσο, αναλυτές του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS) εκτιμούν πως ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000 και ότι το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών θα υπερβεί το ΑΕΠ της χώρας.

Διεθνής βοήθεια από Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα

Παράλληλα, ομάδα διασωστών από την Κίνα έφθασε στην εμπορική πρωτεύουσα της Μιανμάρ Γιανγκόν, εκατοντάδες χιλιόμετρα από τις πληγείσες πόλεις Μανταλάι και Ναϊπιτάου. Η Ρωσία, η Ινδία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη στέλνουν επίσης αεροπλάνα γεμάτα εφόδια και προσωπικό στη Μιανμάρ, που ρημάζεται από εμφύλιο πόλεμο μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021 που εκδίωξε την εκλεγμένη πολιτική κυβέρνηση.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περισσότερη βοήθεια θα ακολουθήσει», δήλωσε ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε επίσης ότι θα παράσχει αρχική ανθρωπιστική βοήθεια 2 εκατ. δολαρίων, μέσω διεθνών οργανισμών.

Οι ΗΠΑ, που έχουν τεταμένη σχέση με τον στρατό της Μιανμάρ και έχουν επιβάλει κυρώσεις σε αξιωματούχους της, περιλαμβανομένου του επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, δήλωσαν ότι θα παράσχουν βοήθεια.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε περίπου την ώρα του μεσημεριανού φαγητού την Παρασκευή, επηρέασε μεγάλα τμήματα της χώρας, από τις κεντρικές πεδιάδες γύρω από τη Μανταλάι μέχρι τους λόφους Σαν, τμήματα του οποίου δεν τελούν πλήρως υπό τον έλεγχο της χούντας.

90 άνθρωποι εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι σε ερείπια στην πόλη Μανταλάι - «Δεν υπάρχει ελπίδα»

Στη Μανταλάι, κάτοικοι και διασώστες προσπαθούν να βγάλουν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί κάτω από κτήρια που κατέρρευσαν, με περιορισμένα βαριά μηχανικά μέσα να απομακρύνουν μπάζα.

Αφού ανασύρθηκε από κάτω από έναν τοίχο από άλλους κατοίκους, ο Χτετ Μιν Όο, 25 ετών, δήλωσε ότι προσπάθησε να καθαρίσει ο ίδιος τα μπάζα ενός κτηρίου για να διασώσει τη γιαγιά και δύο θείους του -- αλλά στο τέλος τα παράτησε.

«Δεν ξέρω αν είναι ακόμη ζωντανοί κάτω από τα ερείπια», δήλωσε στο Reuters, ξεσπώντας σε κλάματα. «Έπειτα από τόσες πολλές ώρες, δεν νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα».

Περισσότεροι από 90 άνθρωποι πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένοι στα ερείπια ενός κτιρίου κατοικιών στο Μανταλέι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού. Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση των 6 από τους 12 ορόφους του συγκεκριμένου κτιρίου.

Ψάχνοντας στα ερείπια ουρανοξύστη στην Μπανγκόκ

Παράλληλα, στην Μπανγκόκ, σε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, μία αποστολή διάσωσης ενέτεινε σήμερα τις προσπάθειές της να βρει εργάτες που εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια ενός 33ώροφου πύργου που κατέρρευσε.

Οι αρχές χρησιμοποίησαν εκσκαφείς, drones και ειδικά σκυλιά στην προσπάθεια να βγάλουν τους 30 ανθρώπους είχαν εγκλωβιστεί εκεί, περιλαμβανομένων τουλάχιστον 15 που εξακολουθούν να δείχνουν σημεία ζωής.

«Θα κάνουμε τα πάντα, δεν θα σταματήσουμε να σώζουμε ζωές, θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους πόρους», δήλωσε στο σημείο ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ Τσανττσάρτ Σιτιπούντ.

Εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα σε πάρκα, όμως η κατάσταση βελτιώνεται σήμερα, είπε.

Η Ουαανπέτς Πάντα καθόταν στο σημείο όπου κατέρρευσε το κτήριο μαζί με τον σύζυγό της, παρακολουθώντας τις επιχειρήσεις διάσωσης και περιμένοντας νέα για τη 18χρονη κόρη τους, που περιλαμβάνεται στους αγνοούμενους.

"Προσευχήθηκα η κόρη μου να είναι ανάμεσα σε εκείνους που έχουν μεταφερθεί ήδη στο νοσοκομείο", είπε. "Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κάθομαι και να περιμένω".

DESTRUIÇÃO: Terremoto de 7,7 graus na Escala Richter atinge o Sudeste Asiático e deixa rastro de destruição e mortos. Em Mianmar, prédios desabaram e ruas foram danificadas. Há mortos. Tremor também sacudiu o Vietnã e a Tailândia. pic.twitter.com/DJY9bIvWaH — Renato Souza (@reporterenato) March 28, 2025

