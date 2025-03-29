Κολομβία: Συνελήφθη ο Κάρλος Λέδερ, ιδρυτικό στέλεχος διαβόητου καρτέλ ναρκωτικών

Ο Κάρλος Ενρίκε Λέδερ Ρίβας, πρώην βαρόνος ναρκωτικών και συνιδρυτής του διαβόητου καρτέλ του Μεντεγίν, συνελήφθη χθες Παρασκευή κατά την επιστροφή του στην Κολομβία από τη Γερμανία, δυνάμει εντάλματος σύλληψης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο Λέδερ είχε καταδικαστεί το 1988 σε ισόβια και επιπλέον 135 χρόνια κάθειρξης, αφού δικαστήριο της Φλόριντα τον έκρινε ένοχο για διακίνηση κοκαΐνης.

Η ποινή του μειώθηκε αργότερα σε 55ετή κάθειρξη, αφότου κατέθεσε εναντίον του πρώην δικτάτορα του Παναμά Μανουέλ Νοριέγα, ενώ αποφυλακίστηκε το 2020 λόγω προβλημάτων υγείας.

«Σε βάρος του Λέδερ Ρίβας, ο οποίος έφθασε στη χώρα από τη Φρανκφούρτη, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης σε ισχύ», αναφέρουν οι κολομβιανές υπηρεσίες μετανάστευσης σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), συμπληρώνοντας πως ο άλλοτε πανίσχυρος βαρόνος ναρκωτικών συνελήφθη από την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.