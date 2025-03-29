Τουλάχιστον 694 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.670 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που συγκλόνισε χθες Παρασκευή τη Μιανμάρ, μεταδίδει σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η χούντα που κυβερνά την ασιατική χώρα.

Άλλοι οκτώ θάνατοι έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στη γειτονική Ταϊλάνδη, όπου κατέρρευσε ουρανοξύστης λόγω του σεισμού.

Η Μιανμάρ συγκλονίστηκε στις 14:20 (τοπική ώρα, 08:20 στην Ελλάδα) από σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που είχε επίκεντρο 16 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σαγκάινγκ, προερχόμενος από εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων, ενώ ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα μετασεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

«Ξεθάβουμε ανθρώπους με γυμνά χέρια» είπε στο BBC ομάδα διασωστών στο Mandalay, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού στη Μιανμάρ. Το Mandalay είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και στο πολυώροφο κτίριο που κατέρρευσε στην Μπανγκόκ, με περίπου 100 εργάτες να αγνοούνται και έξι νεκρούς, σύμφωνα με αξιωματούχους της τοπικής κυβέρνησης.

Η χούντας της Μιανμάρ έχει υποβάλει αίτημα για διεθνή βοήθεια - μια σπάνια έκκληση από ένα απομονωμένο καθεστώς.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Διασώστης στην Αμαραπούρα, αρχαία πόλη και σήμερα προάστιο της Mandalay, είπε ότι ανασύρθηκαν 30 νεκροί από πολυκατοικίες που κατέρρευσαν. «Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Η πόλη μας μοιάζει ισοπεδωμένη» είπε, εκτιμώντας ότι γκρεμίστηκε το ένα πέμπτο των κτιρίων.

«Λάβαμε κλήσεις για βοήθεια από ανθρώπους που παγιδεύτηκαν, αλλά δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε, δεν έχουμε αρκετά χέρια, ούτε μηχανήματα για να μετακινήσουμε τα χαλάσματα, όμως δε θα σταματήσουμε τη δουλειά», πρόσθεσε.

Ο στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, ο ηγέτης της στρατιωτικής χούντας που κυβερνά τη Μιανμάρ, προειδοποίησε ότι υπάρχουν και άλλα θύματα και ζήτησε διεθνή βοήθεια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι μίλησε με «αξιωματούχους» στη Μιανμάρ και ότι η κυβέρνησή του θα παράσχει βοήθεια.

Οι διασώστες προσπαθούν να φτάσουν σε δεκάδες μοναχούς που εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια του Μοναστηριού Πάγια Ταούνγκ.

Γέφυρες, δρόμοι και κτίρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ανέφεραν κάτοικοι και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι προσπάθειες διάσωσης και παροχής βοήθειας περιπλέκονται από το γεγονός ότι η στρατιωτική χούντα έχει εμπλακεί σε μια σύγκρουση με τους αντικαθεστωτικούς αντάρτες.

Στην πρωτεύουσα, νοσοκομείο 1.000 κλινών έχει υποστεί ζημιές και δρόμοι άνοιξαν στη μέση.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είπε ότι τα Ηνωμένα Έθνη κινητοποιούνται για να στηρίξουν τους πληγέντες.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι κατέρρευσαν κτίρια σε πέντε πόλεις, καθώς επίσης μια σιδηροδρομική γέφυρα και μια οδογέφυρα στον Αυτοκινητόδρομο Γιανγκόν-Μανταλάι. Στα πλάνα φαίνεται η κατεστραμμένη Γέφυρα Άβα, πάνω από τον ποταμό Ιραουάντι, με τις αψίδες της να έχουν βυθιστεί στο νερό.

Κάτοικος του Mandalay είπε ότι σε μια συνοικία, τη Σέιν Παν, ξέσπασε πυρκαγιά. Τα τηλέφωνα δεν λειτουργούν και διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με δύο αυτόπτες μάρτυρες, τζαμί στο Ταουνγκόο κατέρρευσε εν μέρει με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι. «Προσευχόμασταν όταν έγινε ο σεισμός. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου», είπαν οι μάρτυρες.

Στο Αούνγκ Μπαν, στην Πολιτεία Σαν, κατέρρευσε ένα ξενοδοχείο και η «Δημοκρατική Φωνή της Βιρμανίας» ανέφερε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 παγιδεύτηκαν.

Η Διεθνής Αμνηστία σχολίασε ότι η καταστροφή δεν θα μπορούσε να συμβεί σε χειρότερη στιγμή για τη Μιανμάρ, δεδομένου του υψηλού αριθμού των ήδη εκτοπισμένων κατοίκων, τις μεγάλες ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια και την περικοπή της αμερικανικής βοήθειας από την κυβέρνηση Τραμπ. Λόγω των περιορισμών που έχει επιβάλει η χούντα στα μέσα ενημέρωσης, η ακριβής εικόνα της καταστροφής μπορεί να μην γίνει σαφής για κάποιο διάστημα, είπε ο Τζο Φρίμαν, ειδικός της οργάνωσης σε θέματα που αφορούν τη Μιανμάρ.

Αφού ανέτρεψε την εκλεγμένη πολιτική κυβέρνηση της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Αούνγκ Σαν Σου Κι το 2021, ο στρατός προσπαθεί να επιβάλει την εξουσία του, αφήνοντας την οικονομία και τις βασικές υπηρεσίες, όπως την υγειονομική περίθαλψη, υπό διάλυση. Η ένοπλη αντιπολίτευση (ομάδες προερχόμενες από τις μειονότητες και νέες, αντιστασιακές οργανώσεις που σχηματίστηκαν μετά το πραξικόπημα) έχει καταλάβει εδάφη και εκδίωξε τη χούντα από τις μεθοριακές περιοχές. Λόγω των συγκρούσεων έχουν εκτοπιστεί περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι και πάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Μιανμάρ έχει επίσης πληγεί από φυσικές καταστροφές και η διεθνώς απομονωμένη χούντα δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει επαρκώς. Η χώρα βρίσκεται πάνω στο σημείο συνάντησης δύο τεκτονικών πλακών και η περιοχή αυτή είναι από τις πλέον σεισμογενείς στον κόσμο.

Ο Νι Νι Κιάου, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, είπε ότι η Μιανμάρ αδυνατεί πλήρως να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεισμού, λόγω της «κατάρρευσης της κοινωνίας των πολιτών».

Στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, πολλοί άνθρωποι βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους – μεταξύ αυτών ήταν και πελάτες ξενοδοχείων με τις ρόμπες τους ή με μαγιό. Τα νερά έτρεχαν σαν καταρράκτης από την πισίνα ενός πολυτελούς ξενοδοχείου.

Οκτώ από τα εννέα θύματα στην Ταϊλάνδη σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε ο ουρανοξύστης, είπε ο αντικυβερνήτης Ταβίντα Καμολβέτζ. Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 100.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.