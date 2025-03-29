Ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού της Γκάμπιας σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη δεξαμενής καυσίμων κατά τη διαδικασία ανεφοδιασμού σε ναύσταθμο της Μπάντζουλ, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της αφρικανικής χώρας.

Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, την ώρα που βυτιοφόρο της εταιρείας Jah Oil εκτελούσε τον μηνιαίο ανεφοδιασμό καυσίμων στον ναύσταθμο, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, αναφέρει η ανακοίνωση.

Defense Minister Visits Victims as Video Emerges of Deadly Naval Base Explosion in Banjul!

In the wake of the catastrophic fuel tanker explosion at the Gambia Naval Base in Banjul that claimed two lives, Minister of Defense Shering Modou Njie visited the surviving victims on… pic.twitter.com/m4C48UoYeJ — The Alkamba Times (@TheAlkambaTimes) March 29, 2025

Ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού βρήκε τον θάνατο και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται πως τραυματίστηκαν επίσης ο οδηγός του βυτιοφόρου και ένας υπάλληλος της Jah Oil.

Έχει διαταχθεί έρευνα για να διευκρινιστούν τα αίτια του δυστυχήματος.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Γκάμπιας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και προσεύχονται για την ανάρρωση των τραυματιών», καταλήγει η ανακοίνωση.

#BreakingNews: Deadly Fire at Navy Camp in Banjul Claims Two Lives, Injures Four



A massive fire broke out Friday evening at a navy camp in Banjul, leaving two dead and four officers seriously injured. The blaze, reportedly caused by a fuel tanker explosion linked to a local… pic.twitter.com/MV3oY9Ni8X — Paradise TV Gambia (@ptvgambia) March 28, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.