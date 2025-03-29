Λογαριασμός
Γκάμπια: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες λόγω έκρηξης σε ναύσταθμο - Βίντεο

Ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη δεξαμενής καυσίμων σε ναύσταθμο της Μπάντζουλ

Ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού της Γκάμπιας σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη δεξαμενής καυσίμων κατά τη διαδικασία ανεφοδιασμού σε ναύσταθμο της Μπάντζουλ, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της αφρικανικής χώρας.

Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, την ώρα που βυτιοφόρο της εταιρείας Jah Oil εκτελούσε τον μηνιαίο ανεφοδιασμό καυσίμων στον ναύσταθμο, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, αναφέρει η ανακοίνωση.

Ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού βρήκε τον θάνατο και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται πως τραυματίστηκαν επίσης ο οδηγός του βυτιοφόρου και ένας υπάλληλος της Jah Oil.

Γκάμπια

Έχει διαταχθεί έρευνα για να διευκρινιστούν τα αίτια του δυστυχήματος.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Γκάμπιας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και προσεύχονται για την ανάρρωση των τραυματιών», καταλήγει η ανακοίνωση.

