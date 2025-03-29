Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν την κατάρρευση από τον σεισμό του πύργου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο διεθνές αεροδρόμιο Naypyidaw, στη Μιανμάρ.

Οι φωτογραφίες από το Planet Labs PBC, που τραβήχτηκαν το Σάββατο, δείχνουν τον πύργο να έχει καταρρεύσει σαν να έχει αποκοπεί από τη βάση του. Ο πύργος χρησιμοποιείτο για τον έλεγχο όλης της εναέριας κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ.

#Myanmar #earthquake > A satellite photo from Planet Labs PBC shows a collapsed air traffic control tower at the Naypyidaw International Airport on Saturday, after an earthquake struck in Naypyidaw. All six airport employees in the tower have died ... pic.twitter.com/VWH35NQ7xf — MIBAWI (Michael Barthel) (@RealMiBaWi) March 29, 2025

Το Associated Press αναφέρει ότι δεν ήταν άμεσα σαφές εάν υπήρξαν τραυματισμοί από την κατάρρευση, αν και πιθανότατα μέσα στον πύργο υπήρχε προσωπικό τη στιγμή του σεισμού την Παρασκευή. Είναι επίσης πιθανό να σταμάτησε η εναέρια κυκλοφορία προς το διεθνές αεροδρόμιο, δεδομένου ότι όλα τα ηλεκτρονικά και τα ραντάρ των ελεγκτών θα ήταν συνδεδεμένα με τον πύργο.



