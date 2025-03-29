Λογαριασμός
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την κατάρρευση του πύργου ελέγχου στο διεθνές αεροδρόμιο της Μιανμάρ

Οι φωτογραφίες από το Planet Labs PBC, που τραβήχτηκαν το Σάββατο, δείχνουν τον πύργο να έχει καταρρεύσει σαν να έχει αποκοπεί από τη βάση του

Μιανμάρ

Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν την κατάρρευση από τον σεισμό του πύργου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο διεθνές αεροδρόμιο Naypyidaw, στη Μιανμάρ.

Οι φωτογραφίες από το Planet Labs PBC, που τραβήχτηκαν το Σάββατο, δείχνουν τον πύργο να έχει καταρρεύσει σαν να έχει αποκοπεί από τη βάση του. Ο πύργος χρησιμοποιείτο για τον έλεγχο όλης της εναέριας κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ.

Το Associated Press αναφέρει ότι δεν ήταν άμεσα σαφές εάν υπήρξαν τραυματισμοί από την κατάρρευση, αν και πιθανότατα μέσα στον πύργο υπήρχε προσωπικό τη στιγμή του σεισμού την Παρασκευή. Είναι επίσης πιθανό να σταμάτησε η εναέρια κυκλοφορία προς το διεθνές αεροδρόμιο, δεδομένου ότι όλα τα ηλεκτρονικά και τα ραντάρ των ελεγκτών θα ήταν συνδεδεμένα με τον πύργο.
 

