Κωνσταντινούπολη: Ογκώδης συγκέντρωση για τη σύλληψη Ιμάμογλου

Εκατονταδες χιλιάδες Τούρκοι πολίτες συγκεντρώθηκαν στο προάστιο του Μάλτεπε στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), προκειμένου να διαμαρτυρτηρηθούν για τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ήταν η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση μετά τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν μπροστά στο δημαρχείο, τις πρώτες ημέρες μετά τη σύλλήψή του και την προφυλάκισή του στις φυλακές της Σηλυβρίας.

Έχουμε αφήσει την ανησυχία, τον φόβο και την κούραση στο σπίτι. Είμαστε στους δρόμους, είμαστε στις πλατείες», δήλωσε ο Οζγκιούρ Οζέλ, ηγέτης του κόμματος CHP, σε συγκέντρωση με σύνθημα «Ελευθερία για τον Ιμάμογλου» στη συνοικία Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, συγκεντρώθηκαν 2,2 εκατομμύρια άτομα. Ο αριθμός αυτός ωστόσο είναι μάλλον υπερβολικός.

«Αυτή ήταν η πρώτη και πιο σοβαρή απόπειρα κάποιου που θέλει να βάλει στο περιθώριο τη δημοκρατία και να κρατήσει τη θέση του μέχρι το τέλος του χρόνου», δήλωσε ο Οζέλ αναφερόμενος στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Θα τους νικήσουμε. Δε θα παραδώσουμε ποτέ αυτή την όμορφη χώρα σε αυτούς».

Ο Οζέλ υποσχέθηκε να συνεχίσει τις διαδηλώσεις κάθε Σαββατοκύριακο σε διαφορετική πόλη και κάθε Τετάρτη σε μία συνοικία της Κωνσταντινούπολης, σηματοδοτώντας ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει εύκολα το ζήτημα της σύλληψης του Ιμάμογλου και βλέπει τις διαδηλώσεις ως έναν τρόπο να διατηρήσει τη δημόσια πίεση προς την κυβέρνηση.

Επανέλαβε επίσης το αίτημα του κόμματός του για πρόωρες εκλογές.

Ο δήμαρχος της Αγκυρας Μανσούρ Γιαβάς, που ήταν επίσης ομιλητής έκανε λόγο για εκατοντάδες χιλιάδες συγκεντρωμένους.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστηρά, ο χώρος που πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση ήταν περιφραγμένος με σιδερένια κιγκλιδώματα και η αστυνομία έκανε ελέγχους στους πολίτες που είσερχονταν στον χώρο.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα, όπως "Δικαιοσύνη", "κυβέρνηση παραιτήσου, "όλοι μαζί ή κανείς", ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης έστειλαν αντιπροσώπους.

Το "παρών" έδωσαν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας η σύζυγός, ο γιος και οι γονείς του Ιμάμογλου. Η σύζυγός του, η Ντιλέκ Ιμάμογλου, ήταν μάλιστα ομιλήτρια.

«Όταν δεν υπάρχουν δουλειές και δικαιοσύνη, οι νέοι και οι επενδυτές φεύγουν», δήλωσε ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, σε ομιλία του πριν πάρει τον λόγο ο Οζέλ. Ζήτησε την απελευθέρωση του Ιμάμογλου, άλλων φυλακισμένων αξιωματούχων και των νέων που συνελήφθησαν στην πρόσφατη καταστολή.

Ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ έκανε λόγο για δημοκρατική επανάσταση και ανακοίνωσε επίσημα ότι υποψήφιος του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές -όποτε κι αν γίνουν αυτές- θα είναι ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος έλαβε 15,5 εκατ ψήφους στην εσωοκομματική προκριματική ψηφοφορία που διεξήχθη την περαμένη Κυριακή.

Μετέφερε επίσης μήνυμα του Ιμάμογλου ότι επιθυμεί να μεταδοθεί από την κρατική τηλεόραση η δίκη του. Έκανε για μια ακόμη φορά λόγο για δικαστικό πραξικόπημα και δήλωσε: "Αφήσαμε την ανησυχία, το φόβο και την κούραση στο σπίτι. Είμαστε στους δρόμους, στις πλατείες".

Απευθυνόμενος, δε, στον πρόεδρο Ερντογάν και την απαγόρευση των συγκεντρώσεων ανέφερε: "Κοίτα, είπες «απαγόρευση», αλλά εκατομμύρια συγκεντρώνονται κάθε βράδυ. Απαγόρευσες την κάλπη, 15,5 εκατομμύρια άνθρωποι προσήλθαν. Όλοι μαζί διεκδικούμε. Δεν είναι μόνο το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, αλλά και 10 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν κουραστεί από την τυραννία του Ταγίπ Ερντογάν".

Ζήτησε, τέλος, από τους πολίτες να κάνουν μποϊκοτάζ σε προϊόντα εταιρειών που οι ιδιοκτήτες τους στηρίζουν την κυβέρνηση, απαριθμώντας μάλιστα τα εμπορικά τους σήματα.

Σε ένα μήνυμα που μεταδόθηκε στη συγκέντρωση και αναπαράχθηκε με τη φωνή του μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ο Ιμάμογλου δήλωσε: «Θα κρατήσω την υπόσχεσή μου, δεν θα κάνω ποτέ πίσω».

Σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή στους New York Times, ο Ιμάμογλου χαρακτήρισε τα πρόσφατα γεγονότα «κάτι περισσότερο από τη σταδιακή διάβρωση» της τουρκικής δημοκρατίας, αλλά «εσκεμμένη αποδόμηση των θεσμικών θεμελίων της δημοκρατίας μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

