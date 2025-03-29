Η Ουκρανία θα ζητήσει αλλαγές στη νέα οικονομική συμφωνία που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Ένα προσχέδιο της συμφωνίας, το οποίο είδε το Bloomberg News, παραχωρεί στην Ουάσινγκτον τον έλεγχο όλων των σημαντικών μελλοντικών επενδύσεων σε υποδομές και ορυκτούς πόρους στην εμπόλεμη χώρα και μάλιστα χωρίς χρονικό περιορισμό. Το Κίεβο ανησυχεί ότι η συμφωνία ενδέχεται όχι μόνο να υπονομεύσει την προσπάθειά της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να την υποχρεώσει να αποπληρώσει όλη τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια που έχει λάβει από τις ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου.

Ουκρανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν την Παρασκευή βιντεοκλήση με τους Αμερικανούς ομολόγους τους, συμπεριλαμβανομένων νομικών εμπειρογνωμόνων, για να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με το προσχέδιο των σχεδόν 60 σελίδων, σύμφωνα με πηγή του ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Οι Αμερικανοί δεν αντέδρασαν στις ανησυχίες που εξέφρασε το Κίεβο, ειδικά όσον αφορά τη πιθανή σύγκρουση της πρότασης με τον στόχο ένταξης στην ΕΕ. Αυτό υποδηλώνει ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για αλλαγές.

Εάν γίνει αποδεκτή, η συμφωνία εταιρικής σχέσης θα δίνει στις ΗΠΑ ουσιαστικό έλεγχο στις επενδυτικές αποφάσεις που αφορούν μεγάλα τμήματα της ουκρανικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των εξορύξεων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και της εκμετάλλευσης κρίσιμων ορυκτών, αλλά και λιμένων, δρόμων και σιδηροδρόμων.

Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν επίσης το πρώτο δικαίωμα στα κέρδη που θα μεταφερθούν σε ένα ειδικό ταμείο ανασυγκρότησης, το οποίο θα ελέγχεται από την Ουάσινγκτον. Το πιο σημαντικό είναι ότι η συμφωνία δηλώνει πως οι ΗΠΑ θεωρούν τα «υλικά και οικονομικά οφέλη» που παρείχαν στην Ουκρανία από τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022 ως τη δική τους συνεισφορά στο ταμείο αυτό.

Ουκρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες για αυτό το μέρος της πρότασης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της Παρασκευής, σύμφωνα με το Bloomberg. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αποκλείσει προηγουμένως το ενδεχόμενο η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ να εκληφθεί ως χρέος. Την Παρασκευή επανέλαβε ότι η συμφωνία δεν πρέπει να υπονομεύει την πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ, καθώς η ένταξη στην Ένωση αποτελεί συνταγματική επιταγή της χώρας.

Η Πρώτη Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας, Γιούλια Σβιριδένκο, κάλεσε την Παρασκευή να σταματήσουν οι «δημόσιες συζητήσεις» για την πρόταση, προειδοποιώντας ότι αυτό θα μπορούσε να βλάψει τις διαπραγματεύσεις. Η Ουκρανία θέλει να διατηρήσει «έναν εποικοδομητικό διάλογο» με τους Αμερικανούς εταίρους της, έγραψε στο Facebook.

Η συζήτηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για την Ουκρανία, καθώς η σύγκρουση τον περασμένο μήνα στο Οβάλ Γραφείο μεταξύ του Ζελένσκι, του Τραμπ και του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς εκτροχίασε την προηγούμενη συμφωνία, η οποία είχε πιο ασαφή πλαίσια.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση έχει αυξήσει την πίεση προς το Κίεβο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του τριετούς πολέμου, ενώ η ολοένα και πιο ευνοϊκή στάση της προς τη Μόσχα έχει προκαλέσει ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους.



