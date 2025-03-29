Μιανμάρ Σεισμό: Στους 1.644 ανήλθαν οι νεκροί- 3.408 οι τραυματίες

Tον απόλυτο όλεθρο βιώνει η Μιανμάρ καθώς ο αριθμός των νεκρών από τα 7,7 Ρίχτερ, που χτύπησαν τη χώρα χθες, ανήλθε στους 1.644, σύμφωνα με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Την ίδια ώρα ο αριθμός των τραυματιών ανέβηκε στους 3.408, ενώ 139 αγνοούνται.

Μια 30χρονη ανασύρθηκε ζωντανή 30 ώρες μετά

Δραματικές είναι οι ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια των κτιρίων.

Νωρίτερα, μια γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε στο Μανταλέι της Μιανμάρ, κοντά στο επίκεντρο του καταστροφικού σεισμού, ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP.

Η 30χρονη Πιού Λάι Κάινγκ διασώθηκε από τα ερείπια του κτιριακού συγκροτήματος κατοικιών Sky Villa 30 ώρες μετά τον σεισμό και μεταφέρθηκε σε φορείο για να την αγκαλιάσει ο σύζυγός της, ο Γιέ Αούνγκ, προτού διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση των έξι από τους δώδεκα ορόφους του συγκεκριμένου κτιρίου κατοικιών.

Φόβοι για 10.000 νεκρούς

Η χούντα δήλωσε επίσης ότι 1.591 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στην περιοχή Μανταλάι, που ήταν και το επίκεντρο του σεισμού.

Ωστόσο, αναλυτές του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS) εκτιμούν πως ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000 και ότι το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών θα υπερβεί το ΑΕΠ της χώρας.

Ο στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, ο ηγέτης της στρατιωτικής χούντας που κυβερνά τη Μιανμάρ, προειδοποίησε ότι υπάρχουν και άλλα θύματα και ζήτησε από όλες τις χώρες να προσφέρουν βοήθεια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι μίλησε με «αξιωματούχους» στη Μιανμάρ και ότι η κυβέρνησή του θα παράσχει κάποιου είδους βοήθεια στη χώρα αυτή.

Οι ΗΠΑ, που έχουν τεταμένη σχέση με τον στρατό της Μιανμάρ και έχουν επιβάλει κυρώσεις σε αξιωματούχους της, περιλαμβανομένου του επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, δήλωσαν ότι θα παράσχουν βοήθεια.

Διεθνής βοήθεια από Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα

Παράλληλα, ομάδα διασωστών από την Κίνα έφθασε στην εμπορική πρωτεύουσα της Μιανμάρ Γιανγκόν, εκατοντάδες χιλιόμετρα από τις πληγείσες πόλεις Μανταλάι και Ναϊπιτάου. Η Ρωσία, η Ινδία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη στέλνουν επίσης αεροπλάνα γεμάτα εφόδια και προσωπικό στη Μιανμάρ, που ρημάζεται από εμφύλιο πόλεμο μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021 που εκδίωξε την εκλεγμένη πολιτική κυβέρνηση.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περισσότερη βοήθεια θα ακολουθήσει», δήλωσε ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε επίσης ότι θα παράσχει αρχική ανθρωπιστική βοήθεια 2 εκατ. δολαρίων, μέσω διεθνών οργανισμών.

Oταν χτύπησε ο Εγκέλαδος

Ο σεισμός, που σημειώθηκε περίπου την ώρα του μεσημεριανού φαγητού την Παρασκευή, επηρέασε μεγάλα τμήματα της χώρας, από τις κεντρικές πεδιάδες γύρω από τη Μανταλάι μέχρι τους λόφους Σαν, τμήματα του οποίου δεν τελούν πλήρως υπό τον έλεγχο της χούντας.

Η δόνηση έγινε αισθητή και σε άλλες περιοχές, η νοτιοδυτική Κίνα αλλά και η Ταϊλάνδη όπου τα πλάνα κατάρρευσης ουρανοξύστη, προκάλεσαν παγκόσμιο σοκ.

Ένας διασώστης στην Αμαραπούρα, μια αρχαία πόλη και σήμερα προάστιο της Μανταλάι, είπε ότι ανασύρθηκαν 30 νεκροί από πολυκατοικίες που κατέρρευσαν. «Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Η πόλη μας μοιάζει ισοπεδωμένη», είπε, εκτιμώντας ότι γκρεμίστηκε το ένα πέμπτο των κτιρίων.

«Λάβαμε κλήσεις για βοήθεια από ανθρώπους που παγιδεύτηκαν, αλλά δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε, δεν έχουμε αρκετά χέρια, ούτε μηχανήματα για να μετακινήσουμε τα χαλάσματα, όμως δε θα σταματήσουμε τη δουλειά», πρόσθεσε.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι κατέρρευσαν κτίρια σε πέντε πόλεις, καθώς επίσης μια σιδηροδρομική γέφυρα και μια οδογέφυρα στον Αυτοκινητόδρομο Γιανγκόν-Μανταλάι. Στα πλάνα φαίνεται η κατεστραμμένη Γέφυρα Άβα, πάνω από τον ποταμό Ιραουάντι, με τις αψίδες της να έχουν βυθιστεί στο νερό.

Ένας κάτοικος του Μανταλάι είπε ότι σε μια συνοικία, τη Σέιν Παν, ξέσπασε πυρκαγιά. Τα τηλέφωνα δεν λειτουργούν και διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με δύο αυτόπτες μάρτυρες, ένα τζαμί στο Ταουνγκόο κατέρρευσε εν μέρει με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι. «Προσευχόμασταν όταν έγινε ο σεισμός. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου», είπαν οι μάρτυρες.

Στο Αούνγκ Μπαν, στην Πολιτεία Σαν, κατέρρευσε ένα ξενοδοχείο και η «Δημοκρατική Φωνή της Βιρμανίας» ανέφερε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 παγιδεύτηκαν.

Οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις δυσχεραίνονται

Οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στην Μιανμάρ παρεμποδίζονται από τις κατεστραμμένες υποδομές και τους κατεστραμμένους δρόμους, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) .

Ο σεισμός 7,7 βαθμών που έπληξε χθες τη χώρα κατέστρεψε κρίσιμες υποδομές, περιλαμβανομένων κεντρικών δρόμων και γεφυρών καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στις πληγείσες περιοχές, προσθέτει η ανακοίνωση.

Ισοπεδώθηκε το Μανταλάι

Οι περισσότερες ζημιές καταγράφονται στην πόλη Μανταλάι, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού των 7,7 βαθμών που έπληξε το μεσημέρι αυτήν την περιοχή. Ακολούθησε ένας επίσης ισχυρός μετασεισμός και πολλοί μικρότεροι.

Στη Μανταλάι, κάτοικοι και διασώστες προσπαθούν να βγάλουν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί κάτω από κτήρια που κατέρρευσαν, με περιορισμένα βαριά μηχανικά μέσα να απομακρύνουν μπάζα.

Αφού ανασύρθηκε από κάτω από έναν τοίχο από άλλους κατοίκους, ο Χτετ Μιν Όο, 25 ετών, δήλωσε ότι προσπάθησε να καθαρίσει ο ίδιος τα μπάζα ενός κτηρίου για να διασώσει τη γιαγιά και δύο θείους του -- αλλά στο τέλος τα παράτησε.

«Δεν ξέρω αν είναι ακόμη ζωντανοί κάτω από τα ερείπια», δήλωσε στο Reuters, ξεσπώντας σε κλάματα. «Έπειτα από τόσες πολλές ώρες, δεν νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα».

Ψάχνοντας στα ερείπια ουρανοξύστη στην Μπανγκόκ

Παράλληλα, στην Μπανγκόκ, σε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, μία αποστολή διάσωσης ενέτεινε σήμερα τις προσπάθειές της να βρει εργάτες που εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια ενός 33ώροφου πύργου που κατέρρευσε.

Οι αρχές χρησιμοποίησαν εκσκαφείς, drones και ειδικά σκυλιά στην προσπάθεια να βγάλουν τους 30 ανθρώπους είχαν εγκλωβιστεί εκεί, περιλαμβανομένων τουλάχιστον 15 που εξακολουθούν να δείχνουν σημεία ζωής.

«Θα κάνουμε τα πάντα, δεν θα σταματήσουμε να σώζουμε ζωές, θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους πόρους», δήλωσε στο σημείο ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ Τσανττσάρτ Σιτιπούντ.

Εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα σε πάρκα, όμως η κατάσταση βελτιώνεται σήμερα, είπε.

Η Ουαανπέτς Πάντα καθόταν στο σημείο όπου κατέρρευσε το κτήριο μαζί με τον σύζυγό της, παρακολουθώντας τις επιχειρήσεις διάσωσης και περιμένοντας νέα για τη 18χρονη κόρη τους, που περιλαμβάνεται στους αγνοούμενους.

"Προσευχήθηκα η κόρη μου να είναι ανάμεσα σε εκείνους που έχουν μεταφερθεί ήδη στο νοσοκομείο", είπε. "Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κάθομαι και να περιμένω".

