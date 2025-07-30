Ο Βασίλι Μπερεζνόι έζησε όλη του τη ζωή στην Καμτσάτκα της Ρωσίας και βίωσε αρκετούς σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις - αλλά λέει ότι δεν θυμάται τόσο ισχυρό σεισμό όσο σήμερα.

«Οι άνθρωποι ήταν στους δρόμους - κάποιοι με παντόφλες, κάποιοι με μπουρνούζια, κάποιοι κρατώντας τα παιδιά τους. Κάποιοι βρίσκονταν σε κατάσταση υστερίας», λέει. «Όταν το έδαφος κάτω από τα πόδια σου κινείται σαν κύμα, όταν βλέπεις σωλήνες και πύργους να λικνίζονται - είναι τρομακτικό, φυσικά. Δεν μπορείς ποτέ να το συνηθίσεις αυτό».

Ο σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ έπληξε τη χερσόνησο Καμτσάτκα περίπου στις 11:25 π.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη και είναι ένας από τους πιο ισχυρούς που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλες τις εξελίξεις από το σεισμό των 8.8 Ρίχτερ στα ανοιχτά των ακτών της Ρωσίας

Η μαθήτρια λυκείου Σοφία λέει ότι ήταν στο σπίτι με τους γονείς της όταν άρχισαν οι σεισμοί όπως μεταδίδει το BBC.

«Ξέσπασε χάος, τα έπιπλα άρχισαν να πέφτουν μπροστά στα μάτια μας, μαζί με όλα όσα ήταν πάνω τους. Δεν ήμουν η μόνη που πανικοβλήθηκε - οι γείτονές μας, μαζί με τα κατοικίδιά τους, έτρεξαν επίσης έξω πανικόβλητοι», αναφέρει.

Η Σοφία προσθέτει ότι οι άνθρωποι που προσπάθησαν να φύγουν με το αυτοκίνητο δημιούργησαν χάος στους δρόμους, με τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση και ατυχήματα.

Ο σεισμός των 8.8 Ρίχτερ, καταγράφεται ως ο έκτος ισχυρότερος στην πρόσφατη ιστορία και ο πιο δυνατός από το 2011 και τα 9.1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία που είχαν τροφοδοτήσει τσουνάμι ύψους ακόμη και 40 μέτρων και προκάλεσαν τον θάνατο 15.000 όταν εισήλθαν σε βάθος 10 χιλιομέτρων στην ενδοχώρα.

Ο σεισμός 8,8 βαθμών προκάλεσε τσουνάμι στη Ρωσία, ενώ κύματα χτύπησαν και τις ακτές της Ιαπωνίας, της Αλάσκας, της Χαβάης, της και μικρότερα έφθασαν στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά.

Παράλληλα, έκτακτες προειδοποιήσεις για τσουνάμι είχαν εκδώσει σχεδόν όλες οι χώρες που βρέχονται από τον Ειρηνικό ωκεανό, ωστόσο, σταδιακά πολλές χώρες ήραν τους συναγερμούς, καθώς δεν εκδηλώθηκαν επικίνδυνα φαινόμενα, αλλά παραμένουν σε επιφυλακή.

Κύματα τσουνάμι έπληξαν τμήματα της Καμτσάκτα, πλημμυρίζοντας μερικώς το λιμάνι και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας αλιευμάτων στο Σέβερο-Κουρίλσκ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

«Ο σημερινός σεισμός ήταν σοβαρός και ο ισχυρότερος εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο κυβερνήτης της Καμτσάτκα Βλαντίμιρ Σολοντόφ. Το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων ανέφερε μέσω Telegram ένας παιδικός σταθμός υπέστη ζημιές αλλά τα περισσότερα κτίρια άντεξαν τον σεισμό και δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατοι.

Στο Σέβερο-Κουρίλσκ, τα κύματα τσουνάμι ξεπέρασαν τα 3 μέτρα, με το μεγαλύτερο να φθάνει στα 5 μέτρα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Στην Ιαπωνία, παρατηρήθηκαν κύματα ύψους 1,5 μέτρου, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Κύματα άνω του ενός μέτρου σημειώθηκαν και σε Χαβάη, Αλάσκα, Καλιφόρνια και σε άλλες ακτές των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με επιστήμονες της υπηρεσίας γεωφυσικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, αυτός ήταν ο ισχυρότερος σεισμός που καταγράφτηκε στην περιοχή αυτή από το 1952.

Ηφαίστειο στη χερσόνησο Καμτσάτκα άρχισε να εκρήγνυται

Εν τω μεταξύ το ηφαίστειο Κλιουτσεφσκόι που βρίσκεται στη χερσόνησο της Καμτσάτκα στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας άρχισε να εκρήγνυται μετά το ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στον Ειρηνικό, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, καυτή λάβα ρέει προς τα κάτω στη δυτική πλαγιά. Μια ισχυρή λάμψη είναι ορατή πάνω από το ηφαίστειο και ακούγονται εκρήξεις.

Την περασμένη εβδομάδα, οι διασώστες συνέστησαν να μην επισκέπτονται το ηφαίστειο, καθώς και πολλά άλλα ηφαίστεια, λόγω της αυξημένης δραστηριότητας που είχε καταγραφεί . Το ηφαίστειο Κλιουτσεφσκόι, που έχει ύψος 4. 850 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκεται στην περιοχή Ουστ-Καμτσάτσκι. Η τελευταία φορά που εξερράγη ήταν τον Απρίλιο του 2025.

Following an earthquake in Kamchatka, the Klyuchevskaya Sopka volcano began erupting



Klyuchevskaya Sopka is the tallest and one of the most active volcanoes in Eurasia (4,750 m), located in Kamchatka. pic.twitter.com/hwGSwrdPpD — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2025

Πεσκόφ: Τα συστήματα προειδοποίησης λειτούργησαν σωστά, δεν έχουν αναφερθεί θύματα

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα από τον σημερινό ισχυρό σεισμό στα ανοικτά της Καμτσάτκα, κάτι που απέδωσε στη γερή κατασκευή των κτιρίων και την ομαλή λειτουργία των συστημάτων προειδοποίησης.

Φάλαινες ξεβράστηκαν στις ακτές - Πανικόβλητα θαλάσσια λιοντάρια βουτούν στο νερό

Εν τω μεταξύ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν αναρτηθεί βίντεο που δείχνουν φάλαινες να έχουν ξεβραστεί στις ιαπωνικές ακτές από τα κύματα του τσουνάμι, καθώς και θαλάσσιοι λέοντες που βουτούν πανικόβλητοι στο νερό την ώρα του σεισμού.

Cliffs on Antsiferov island in Kamchatka crumble during powerful quake, sparking panic among resting sea lions who dive into the ocean for safety.#SeaLionsPanic pic.twitter.com/YNMOgRqZlY — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 30, 2025

🚨#BREAKING: Now, at least four whales have washed ashore along Japan’s coastline, just hours after a massive 8.8-magnitude earthquake rocked the region triggering tsunami Warnings watches and advisories pic.twitter.com/Res680IpSn — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 30, 2025

