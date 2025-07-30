Το Ισραήλ θα μπορούσε να απειλήσει με προσάρτηση περιοχών της Γάζας για να εντείνει τις πιέσεις στη Χαμάς, δήλωσε σήμερα ένας Ισραηλινός υπουργός, επαναφέροντας μια πρόταση που θα επέφερε σοβαρό πλήγμα στις παλαιστινιακές ελπίδες για ίδρυση κράτους στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη.

Η δήλωση του Ζεέβ Έλκιν, ο οποίος είναι μέλος του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, έγινε μία ημέρα αφότου η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο εάν το Ισραήλ δεν προβεί σε ενέργειες για να ανακουφίσει τα δεινά των κατοίκων της Γάζας και να καταλήξει σε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με τη Χαμάς.

Η Γαλλία, που την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο, εξέδωσε χθες Τρίτη μια κοινή ανακοίνωση με τη Σαουδική Αραβία, περιγράφοντας τα βήματα για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών. Στο πλαίσιο του τερματισμού του πολέμου τόνισαν ότι η Χαμάς πρέπει να παραδώσει τα όπλα της στην Παλαιστινιακή Αρχή και να μην διοικεί στο εξής τη Λωρίδα της Γάζας. Την ανακοίνωση αυτήν στήριξαν η Αίγυπτος, το Κατάρ και ο Αραβικός Σύνδεσμος.

Το Ισραήλ λέει ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους ισοδυναμεί με επιβράβευση της Χαμάς για την επίθεση που εξαπέλυσε στο ισραηλινό έδαφος τον Οκτώβριο του 2023.

Τελεσίγραφο στη Χαμάς

Κατηγορώντας τη Χαμάς ότι προσπαθεί να παρατείνει τις συνομιλίες με στόχο να κερδίσει παραχωρήσεις από το Ισραήλ, ο Έλκιν είπε στη δημόσια τηλεόραση Kan ότι ίσως θα πρέπει να σταλεί ένα τελεσίγραφο στην παλαιστινιακή οργάνωση. «Το πιο επώδυνο πράγμα για τον εχθρό μας είναι να χάνει εδάφη. Μια αποσαφήνιση προς τη Χαμάς ότι από τη στιγμή που παίζουν παιχνίδια μαζί μας θα χάσουν εδάφη, τα οποία δεν θα ανακτήσουν ποτέ, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο πίεσης», είπε.

Οι προσπάθειες μεσολάβησης για την επίτευξη μιας συμφωνίας με την οποία θα διασφαλιζόταν μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών και θα απελευθερώνονταν οι υπόλοιποι όμηροι έφτασαν σε αδιέξοδο την περασμένη εβδομάδα, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για την αποτυχία αυτήν.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει εντεινόμενες διεθνείς πιέσεις για την κατάσταση στη Γάζα, όπου διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι είναι σε εξέλιξη το χειρότερο σενάριο, αυτό του λιμού. Σήμερα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που πρόσκειται στη Χαμάς, ανακοίνωσε άλλους επτά θανάτους που συνδέονται με την πείνα. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένα κορίτσι δύο ετών, το οποίο έπασχε και από συσσώρευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού. «Η Μεκά, η μικρή μου κόρη, πέθανε από υποσιτισμό και έλλειψη φαρμάκων», είπε ο Σαλά αλ Γάραμπλι, ο πατέρας του παιδιού, μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reutersα από το Ντέιρ Αλ Μπάχα. «Οι γιατροί είπαν ότι έπρεπε να την ταΐζουμε με ένα συγκεκριμένο είδος γάλακτος… αλλά δεν υπάρχει γάλα. Λιμοκτόνησε. Ήμασταν αβοήθητοι», πρόσθεσε.

«Τερατώδες»

Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα ζήτησαν να μην αναγνωριστεί παλαιστινιακό κράτος πριν επιστρέψουν οι δικοί τους άνθρωποι. «Μια τέτοια αναγνώριση δεν είναι ένα βήμα προς την ειρήνη αλλά μια σαφής παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μια επικίνδυνη πολιτική και ηθική αποτυχία που δικαιολογεί τα φρικτά εγκλήματα πολέμου» ανέφερε το Φόρουμ των Οικογενειών Ομήρων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη ότι η απόφαση της Βρετανίας «επιβραβεύει την τερατώδη τρομοκρατία της Χαμάς». Παρόμοια σχόλια είχαν κάνει οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και την περασμένη εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση της Γαλλίας.

Δύο στελέχη της Χαμάς δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στα αιτήματα να σχολιάσουν την απαίτηση για παράδοση των όπλων της οργάνωσης στην Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία σήμερα ασκεί περιορισμένης έκτασης έλεγχο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στο παρελθόν η Χαμάς απέρριπτε τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της, ενώ παράλληλα το Ισραήλ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στην Παλαιστινιακή Αρχή να διοικήσει τη Γάζα.

Ο Νετανιάχου είπε αυτόν τον μήνα ότι θέλει ειρήνη με τους Παλαιστίνιους αλλά περιέγραψε κάποιο μελλοντικό, ανεξάρτητο κράτος τους ως «πιθανή πλατφόρμα» για την καταστροφή του Ισραήλ. Με αυτό το σκεπτικό, ο τομέας της ασφάλειας θα πρέπει να παραμείνει στα χέρια των Ισραηλινών. Στο υπουργικό συμβούλιο της χώρας μετέχουν ακροδεξιοί πολιτικού που ζητούν ανοιχτά την προσάρτηση όλων των παλαιστινιακών εδαφών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.