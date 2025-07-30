Ο ισχυρός σεισμός των 8,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά της Ρωσίας και προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε όλον τον Ειρηνικό Ωκεανό, σημειώθηκε σε ένα «ρήγμα μεγάλης ώσης», όπου η πυκνότερη τεκτονική πλάκα του Ειρηνικού ωθείται κάτω από την ελαφρύτερη Βορειοαμερικανική, σύμφωνα με σεισμολόγους.

Η περιοχή της χερσονήσου Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιου είδους σεισμικές δονήσεις, καθώς η πλάκα του Ειρηνικού κινείται προς τα δυτικά με ταχύτητα περίπου 8 εκατοστά τον χρόνο, σύμφωνα με τον Ρότζερ Μάσον, ερευνητή του Βρετανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στην πόλη Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι και πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό στην περιοχή από τον καταστροφικό σεισμό στην Τόχουκου της Ιαπωνίας το 2011, που είχε προκαλέσει τσουνάμι και την πυρηνική καταστροφή στη Φουκουσίμα.

Γιατί προκλήθηκε τσουνάμι

Οι σεισμοί αυτού του είδους – λεγόμενοι «μεγα-καταβυθιστικοί» – έχουν μικρό εστιακό βάθος και διαταράσσουν τον πυθμένα της θάλασσας, εκτοπίζοντας τεράστιες ποσότητες νερού. Το συγκεκριμένο είχε εστιακό βάθος μόλις 20,7 χιλιομέτρων και ήταν υποθαλάσσιος, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο δημιουργίας τσουνάμι.

«Οι υποθαλάσσιοι σεισμοί με μικρό βάθος έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να προκαλέσουν τσουνάμι, επειδή μπορεί να διαρρήξουν την επιφάνεια του θαλάσσιου πυθμένα», εξήγησε ο Άνταμ Πασκάλ, επικεφαλής επιστήμονας του Αυστραλιανού Κέντρου Σεισμολογίας.

Κυματισμοί ύψους 1,7 μέτρων έφτασαν έως και τη Χαβάη, μικρότεροι από τις αρχικές εκτιμήσεις, ωστόσο οι ειδικοί τονίζουν ότι ακόμα και μικρά κύματα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε νησιωτικά κράτη με χαμηλό υψόμετρο.

Μάλιστα, σε περιοχές της Γαλλικής Πολυνησίας εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για κύματα έως και 4 μέτρων.

Η ένταση του τσουνάμι, σύμφωνα με τον Πασκάλ, εξαρτάται και από τη μορφολογία της ακτογραμμής. «Αν η ακτή έχει ήπια κλίση, η ενέργεια του κύματος διαχέεται. Αν είναι απότομη, η ένταση αυξάνεται δραματικά».

Σεισμική δραστηριότητα και μετασεισμοί

Ο σεισμός ακολουθήθηκε ήδη από τουλάχιστον 10 μετασεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ και οι επιστήμονες προειδοποιούν πως η μετασεισμική ακολουθία μπορεί να διαρκέσει για μήνες.

Σύμφωνα με την Κάρολαϊν Όρτσιστον, διευθύντρια του Κέντρου Βιωσιμότητας του Πανεπιστημίου Otago στη Νέα Ζηλανδία:

«Σεισμοί τέτοιας ισχύος ενεργοποιούν μετασεισμούς που ξεκινούν αμέσως και κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι επικίνδυνοι από μόνοι τους».

Ο σεισμός των 8,8 Ρίχτερ ήρθε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά από έναν σεισμό 7,4 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή, ο οποίος πλέον θεωρείται «προσεισμός».

«Οι σεισμοί είναι εκ φύσεως απρόβλεπτοι», σχολιάζει ο Πασκάλ. «Δεν υπάρχουν σταθεροί προάγγελοι ή σημάδια. Μέχρι το πρωί, νομίζαμε ότι ο προηγούμενος ήταν ο κύριος σεισμός».

Παρότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ένας ακόμη μεγαλύτερος μετασεισμός, οι ειδικοί εξηγούν ότι όσο περνά ο καιρός μειώνεται η πιθανότητα.

«Οι μεγάλοι μετασεισμοί είναι συχνοί στην αρχή, αλλά η συχνότητά τους μειώνεται σταδιακά. Συνήθως, αν πρόκειται να ακολουθήσει κάτι μεγαλύτερο, αυτό θα συμβεί μέσα σε λίγες μέρες ή εβδομάδες», προσθέτει ο Πασκάλ.

