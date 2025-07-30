Με τη νέα ταινία του Μπράντλεϊ Κούπερ θα κλείσει το Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης

Με την ταινία «Is This Thing On?» του Μπράντλεϊ Κούπερ θα πέσει η αυλαία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF).

Στην ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μπράντλεϊ Κούπερ πρωταγωνιστούν οι Γουίλ Άρνετ και Λόρα Ντερν.

Η παγκόσμια πρεμιέρα της αναμένεται στις 10 Οκτωβρίου στο Alice Tully Hall του Κέντρου Λίνκολν για τις Παραστατικές Τέχνες, στην Άνω Δυτική Πλευρά του Μανχάταν.

Η ταινία της Searchlight ακολουθεί το παντρεμένο ζευγάρι των Άρνετ και Ντερν, καθώς χωρίζουν και ξεκινούν μια αυτοκριτική στη μέση ηλικία. Ο χαρακτήρας του Άρνετ κάνει μια δραματική στροφή στην καριέρα του για να γίνει ένας εξομολογητικός stand-up κωμικός στο Γουέστ Βίλατζ της Νέας Υόρκης, όπου βρίσκει έναν νέο σκοπό και μια κοινότητα.

Με πηγή έμπνευσης την αληθινή ιστορία του Βρετανού κωμικού Τζον Μπίσοπ, η ταινία «Is This Thing On?» έχει σενάριο που συνυπογράφουν ο Γουίλ Άρνετ και ο Μαρκ Τσάπελ με τον Μπράντλεϊ Κούπερ.

«Είναι τιμή και είμαστε ευγνώμονες που η ταινία μας κάνει πρεμιέρα στην ταινία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης» δήλωσε ο Κούπερ. «Νωρίτερα φέτος είχαμε την υπέροχη ευκαιρία να γυρίσουμε αυτή την ιστορία σε όλη την πόλη, οπότε είναι πολύ συναρπαστικό να κάνουμε το ντεμπούτο της τη βραδιά λήξης του Φεστιβάλ. Η Νέα Υόρκη ενσταλάζει μια ενέργεια σε κάθε πτυχή της κινηματογράφησης που απλά δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Έχω παρακολουθήσει πολλές πρεμιέρες στο NYFF όλα αυτά τα χρόνια και το να έχω την υποστήριξη και την πίστη στην ταινία μας από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του, Ντένις Λιμ και την ομάδα του είναι πολύ σπουδαίο για εμάς. Σας ευχαριστούμε! Εκ μέρους του Γουίλ, της Λόρα και ολόκληρου του καστ και του συνεργείου—ανυπομονούμε!» τόνισε ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης θα διεξαχθεί από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 13 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.