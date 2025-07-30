Το ηφαίστειο Κλιουτσεφσκόι που βρίσκεται στην χερσόνησο της Καμτσάτκα στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας άρχισε να εκρήγνυται μετά το ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στον Ειρηνικό, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, καυτή λάβα ρέει προς τα κάτω στη δυτική πλαγιά. Μια ισχυρή λάμψη είναι ορατή πάνω από το ηφαίστειο και ακούγονται εκρήξεις.

Following an earthquake in Kamchatka, the Klyuchevskaya Sopka volcano began erupting



Klyuchevskaya Sopka is the tallest and one of the most active volcanoes in Eurasia (4,750 m), located in Kamchatka. pic.twitter.com/hwGSwrdPpD — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2025

Την περασμένη εβδομάδα, οι διασώστες συνέστησαν να μην επισκέπτονται το ηφαίστειο, καθώς και πολλά άλλα ηφαίστεια, λόγω της αυξημένης δραστηριότητας που είχε καταγραφεί. Το ηφαίστειο Κλιουτσεφσκόι, που έχει ύψος 4. 850 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκεται στην περιοχή Ουστ-Καμτσάτσκι. Η τελευταία φορά που εξερράγη ήταν τον Απρίλιο του 2025.

