Σε βίντεο η ανατίναξη της γέφυρας Κασμίγια

«Kαρέ- καρέ», αποτυπώθηκε σε σχετικό βίντεο η ανατίναξη της γέφυρας Κασμίγια στον νότιο Λίβανο.

WATCH: Israeli airstrike targets Qasmiyeh Bridge over the Litani River in southern Lebanon pic.twitter.com/h37Vdhd14F March 22, 2026

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε τη γέφυρα στον παραθαλάσσιο αυτοκινητόδρομο του νότιου Λιβάνου, πάνω από τον στρατηγικής σημασίας ποταμό Λιτάνι, μετά από σχετική προειδοποίηση.

Ο ισραηλινός στρατός έχει προχωρήσει στην καταστροφή γεφυρών στον ποταμό, οι οποίες συνδέουν μεγάλες περιοχές του νότιου Λιβάνου με την υπόλοιπη χώρα.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι μαχητές της Χεζμπολάχ χρησιμοποιούν αυτές τις διαδρομές για να μετακινούνται προς το νότιο Λίβανο, όπου οι συγκρούσεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις χερσαίες επιχειρήσεις και τις αεροπορικές επιδρομές.

Ενδεικτικά, ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει ότι θα βομβαρδίσει μια ακόμα γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι, «λόγω των δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ και της μετακίνησης τρομοκρατών στον νότιο Λίβανο υπό την κάλυψη του άμαχου πληθυσμού».

Σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic, έχουν αναφερθεί βομβαρδισμοί από το ισραηλινό πυροβολικό και αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες πόλεις του νότιου Λιβάνου.

Αναφέρθηκαν βομβαρδισμοί στις πόλεις Αρνούν, Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγιαχ και Γιαμάρ αλ-Σακίφ. Μάλιστα στα περίχωρα της Γιαμάρ αλ-Σακίφ αναφέρθηκε και αεροπορική επιδρομή.

Τέσσερις νεκροί και επτά τραυματίες από ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) ανέφερε ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και άλλα επτά τραυματίστηκαν έπειτα από ισραηλινές επιδρομές σε δύο περιοχές.

Σύμφωνα με το NNA, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας της χώρας, τρία άτομα σκοτώθηκαν στην πόλη Σουλτανίγια και ένα κοντά στην πόλη Μαρτζεγιούν, και οι δύο περιοχές βρίσκονται στον νότιο Λίβανο

Πηγή: skai.gr

