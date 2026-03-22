Στο «στόχαστρο» του Ντόναλντ Τραμπ ως ο... επόμενος εχθρός των ΗΠΑ, μπαίνουν τώρα οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι τον επικρίνουν σφόδρα για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι το Ιράν «θανατώθηκε».

«Τώρα με τον θάνατο του Ιράν, ο μεγαλύτερος εχθρός της Αμερικής είναι το Ριζοσπαστικό Αριστερό, Εξαιρετικά Ανίκανο, Δημοκρατικό Κόμμα! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος DJT» ανάφερει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Διαβάστε αναλυτικά για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Ο πρόεδρος Τραμπ «έχασε τον έλεγχο του πολέμου» κατά του Ιράν και βρίσκεται σε κατάσταση πανικού, σύμφωνα με τον Δημοκρατικό Γερουσιαστή των ΗΠΑ Κρις Μέρφι.



Ο Μέρφι, ηγετικό μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, είναι ένας από τον αυξανόμενο αριθμό νομοθετών που επικρίνουν τη διεξαγωγή της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, η οποία έχει εισέλθει πλέον στην τέταρτη εβδομάδα της.

Πηγή: skai.gr

