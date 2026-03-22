Τραμπ: Τώρα με τον θάνατο του Ιράν, οι Δημοκρατικοί ο μεγαλύτερος εχθρός των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν «θανατώθηκε» σε ανάρτησή του στο Truth Social

Τραμπ

Στο «στόχαστρο» του Ντόναλντ Τραμπ ως ο... επόμενος εχθρός των ΗΠΑ, μπαίνουν τώρα οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι τον επικρίνουν σφόδρα για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι το Ιράν «θανατώθηκε».

«Τώρα με τον θάνατο του Ιράν, ο μεγαλύτερος εχθρός της Αμερικής είναι το Ριζοσπαστικό Αριστερό, Εξαιρετικά Ανίκανο, Δημοκρατικό Κόμμα! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος DJT» ανάφερει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Truth Social. 

Ο πρόεδρος Τραμπ «έχασε τον έλεγχο του πολέμου» κατά του Ιράν και βρίσκεται σε κατάσταση πανικού, σύμφωνα με τον Δημοκρατικό Γερουσιαστή των ΗΠΑ Κρις Μέρφι.

Ο Μέρφι, ηγετικό μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, είναι ένας από τον αυξανόμενο αριθμό νομοθετών που επικρίνουν τη διεξαγωγή της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, η οποία έχει εισέλθει πλέον στην τέταρτη εβδομάδα της.

