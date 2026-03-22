Η Τεχεράνη όχι μόνο δεν φαίνεται ότι υποκύπτει στα μπαράζ αμερικανο-ισραηλινών χτυπημάτων και στο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά απειλεί και με «νέες εκπλήξεις», και «μη αναστρέψιμη ζημιά» σε υποδομές, τη στιγμή που χτύπησε εκ νέου με πυραύλους το Ισραήλ.



Το δόγμα των ενόπλων δυνάμεων στην υπεράσπιση της ισλαμικής ιρανικής οντότητας έχει αλλάξει από αμυντικό σε επιθετικό και έχουμε αλλάξει τις τακτικές του πεδίου της μάχης σύμφωνα με αυτό το δόγμα, δήλωσε χαρακτηριστικά την Κυριακή ο υποστράτηγος Αλί Αμπντολάχι, διοικητής του Κεντρικού Στρατηγείου των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).



«Οι ένοπλες δυνάμεις, εκμεταλλευόμενες την ικανότητα των νέων επιστημόνων με κίνητρα και αγωνιστικότητα για τον ιερό αγώνα, έχουν παράγει και παράγουν προηγμένο εξοπλισμό και όπλα, με τα οποία θα διαταράξουμε πλήρως τους υπολογισμούς του εχθρού» υποστήριξε.



«Οι εγκληματίες εχθροί του Ισλαμικού Ιράν έχουν ήδη κατανοήσει ορισμένες πτυχές του (νέου δόγματος στο πεδίο της μάχης και αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί και θα δημιουργήσουμε νέες εκπλήξεις στο πεδίο της μάχης» ανέφερε ο Αμπντολαχί.

بلافاصله پس از هدف قرار گرفتن نیروگاه‌های برق و زیرساخت در کشورمان، زیرساخت‌های حیاتی و زیرساخت‌های انرژی و نفت در سراسر منطقه اهداف مشروع تلقی شده و به نحو بازگشت‌ناپذیر منهدم خواهند شد و قیمت نفت برای مدت‌ها بالاتر خواهد رفت. وألقِ ما في يمينك تَلْقَفْ ما صَنَعوا. March 22, 2026



«Το ισχυρό Ιράν και οι ένοπλες δυνάμεις, υποστηριζόμενες από έναν μοναδικό, γενναίο, διορατικό και ανθεκτικό λαό, έχουν δείξει την εξουσία και την παρουσία τους επί τόπου στους εχθρούς τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την αρχή της επιθετικότητας του εχθρού».



«Η εθνική ενότητα και η ιστορική αλληλεγγύη του γενναίου έθνους και των περήφανων ενόπλων δυνάμεων του Ιράν υπό την πλήρη υποταγή του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης υπόσχονται περισσότερες νίκες στο μέλλον» καταλήγει ο Αμπντολαχί.

«Οι εξισώσεις του πολέμου αλλάζουν ραγδαία» δήλωσε από πλευράς του ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης. «Ο έλεγχος της άμυνας των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών από τον σιωνιστικό στρατό καταρρέει» υποστήριξε, αναφορά στις ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ.

Το Ιράν προειδοποιεί και για «μη αναστρέψιμη ζημιά» στις περιφερειακές υποδομές σε περίπτωση επίθεσης σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας, σύμφωνα με ανάρτηση στο X.

Κρίσιμες υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να «καταστραφούν μη αναστρέψιμα» σε περίπτωση που στοχοποιηθούν οι ιρανικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας, δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, σε σχόλιά του που δημοσιεύτηκαν στο X την Κυριακή.

Ο Καλιμπάφ δήλωσε ότι οι περιφερειακές υποδομές θα γίνουν «νόμιμοι στόχοι» σε περίπτωση που πληγούν οι εγκαταστάσεις του Ιράν και ότι τα αντίποινά του θα αυξήσουν την τιμή του πετρελαίου για ένα διάστημα.

Απάντηση στο τελεσίγραφο του Τραμπ έδωσε το πρωί το Ιράν, δια του εκπροσώπου του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια.



«Εάν οι υποδομές καυσίμων και ενέργειας του Ιράν δεχθούν επίθεση από τον εχθρό, όλες οι ενεργειακές υποδομές, τα συστήματα πληροφορικής και οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το "καθεστώς" (Ισραήλ) στην περιοχή θα γίνουν στόχος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος. Η αναφορά σε μονάδες αφαλάτωσης κρίνεται ως έμμεσος εκβιασμός προς τις αραβικές χώρες του Κόλπου (Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Κατάρ).

Διαβάστε αναλυτικά για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

