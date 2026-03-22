Eπικίνδυνα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος μπαίνει στην τέταρτη εβδομάδα του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μήνυμα που ανήρτησε στο Truth Social, λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), απείλησε να «χτυπήσει και να εξαλείψει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών.

Είπε επίσης ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλά οι ΗΠΑ έχουν ήδη πετύχει τους στόχους τους «εβδομάδες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα».

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνεχίστηκαν σε όλο το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Τεχεράνη, Καράτζ, Ισφαχάν και Νατάνζ, με τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν να αναφέρει ότι επλήγη επίσης η πυρηνική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ. Ωστόσο το Τελ Αβίβ αρνήθηκε ότι μετείχε στην επιχείρηση κατά της πυρηνικής εγκατάστασης.

Το Ιράν ανταπέδωσε χτυπώντας στο νότιο Ισραήλ τις πόλεις Ντιμόνα (όπου βρίσκεται το κέντρο πυρηνικών ερευνών του Ισραήλ) και Αράντ, τραυματίζοντας δεκάδες, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να κάνει λόγο για «δύσκολη βραδιά μάχης στον αγώνα για το μέλλον μας» και να τονίζει ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν θα «αυξηθούν σημαντικά» αυτή την εβδομάδα.

Μετά τις πυραυλικές επιθέσεις στην περιοχή της Ντιμόνα, η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι «καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής».

Δεν αναφέρθηκε «καμία διαρροή ραδιενεργών υλικών», δήλωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και κάλεσε σε «αυτοσυγκράτηση για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου πυρηνικού ατυχήματος»

Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδίκασε αυτό που αποκάλεσε «απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν» μετά την εκτόξευση πυραύλων προς τη στρατιωτική βάση ΗΠΑ-Βρετανίας Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. Η απόπειρα αυτή έχει αναζωπυρώσει ερωτήματα σχετικά με τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης και το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι πύραυλοί της.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επανέλαβε στον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε οποιεσδήποτε επιθετικές πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

