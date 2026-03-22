Πρόεδρος του Λιβάνου: Oι επιθέσεις του Ισραήλ σε υποδομές είναι προοίμιο χερσαίας εισβολής

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζόζεφ Αούν, δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ σε λιβανέζικες υποδομές αποτελούν «προοίμιο χερσαίας εισβολής».

Η στοχοποίηση από το Ισραήλ των γεφυρών πάνω στον ποταμό Λιτάνι αποτελεί επίσης προσπάθεια αποκοπής της γεωγραφικής σύνδεσης με το υπόλοιπο λιβανέζικο έδαφος, πρόσθεσε ο ίδιος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ισρηλινό σχέδιο δημιουργίας «ζωνών ασφαλείας» εντός του Λιβάνου.

Σημειώνεται ότι ο ισραηλινός στρατός έπληξε νωρίτερα τη γέφυρα Κασμίγια πάνω από τον ποταμό Λιτάνι στον νότιο Λίβανο, λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση ότι θα προβεί σε βομβαρδισμό.

