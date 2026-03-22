Πρόεδρος του Λιβάνου: Oι επιθέσεις του Ισραήλ σε υποδομές είναι προοίμιο χερσαίας εισβολής

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζόζεφ Αούν έκανε λόγο για ισρηλινό σχέδιο δημιουργίας «ζωνών ασφαλείας» εντός της χώρας

Γέφυρα

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζόζεφ Αούν, δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ σε λιβανέζικες υποδομές αποτελούν «προοίμιο χερσαίας εισβολής».

Η στοχοποίηση από το Ισραήλ των γεφυρών πάνω στον ποταμό Λιτάνι αποτελεί επίσης προσπάθεια αποκοπής της γεωγραφικής σύνδεσης με το υπόλοιπο λιβανέζικο έδαφος, πρόσθεσε ο ίδιος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ισρηλινό σχέδιο δημιουργίας «ζωνών ασφαλείας» εντός του Λιβάνου.

Σημειώνεται ότι ο ισραηλινός στρατός έπληξε νωρίτερα τη γέφυρα Κασμίγια πάνω από τον ποταμό Λιτάνι στον νότιο Λίβανο, λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση ότι θα προβεί σε βομβαρδισμό.

Δείτε βίντεο δείχνει τη στιγμή που η γέφυρα πλήττεται και καταστρέφεται:

TAGS: Λίβανος Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
