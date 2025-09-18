Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται για τρίτη συνεχή μέρα η επιχείρηση κατάληψης της Γάζας και, όπως μεταδίδει το ισραηλινό κρατικό ραδιόφωνο, από το πρωί δύο μεραρχίες κινούνται με αυξημένο ρυθμό προς το κέντρο της Πόλης της Γάζας, αφότου τέθηκαν χθες (17/9) υπό έλεγχο στρατηγικά σημεία στα προάστια.

Χθες βομβαρδίστηκαν σε όλη την έκταση του θύλακα αποθήκες οπλισμού, σήραγγες, παρατηρητήρια και κτήρια που στέγαζαν επιτελικά κέντρα της Χαμάς, ενώ το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA κάνει λόγο για δεκάδες νεκρούς. Iσραηλινοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν σημειώθηκαν συγκρούσεις με δυνάμεις της Χαμάς. Εκτιμούν ωστόσο ότι η οργάνωση προετοιμάζει ενέδρες, που θα ενεργοποιηθούν κατά την επικείμενη περαιτέρω προέλαση.

Παράλληλα, συνεχίζεται η μαζική φυγή των αμάχων από την Πόλη της Γάζας προς τον νότο. Υπολογίζεται ότι, μέχρι στιγμής, μετακινήθηκαν 400.000 άμαχοι, αλλά 600.000 κάτοικοι δεν εγκατέλειψαν ακόμα την Πόλη της Γάζας. Προκειμένου να αυξηθεί το ρεύμα εξόδου, ο ισραηλινός στρατός διαθέτει από χθες για την διακίνηση των αμάχων τον πρόσθετο οδικό άξονα Σαλάχ Αλ-Ντίν, κατά μήκος της κεντρικής Γάζας.

Σε «πλήρη ακινησία» οι επαφές για εκεχειρία

Την ίδια στιγμή, οι συγγενείς των ομήρων συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για τρίτη συνεχή μέρα, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν την καθιστική τους διαμαρτυρία στην είσοδο της επίσημης πρωθυπουργικής κατοικίας στο κέντρο της Ιερουσαλήμ «μέχρι να ανακοινωθεί το τέλος του πολέμου», όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν.

Πάντως, σε διπλωματικό επίπεδο, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, οι επαφές για εκεχειρία βρίσκονται σε «πλήρη ακινησία», όπως τόνισε στα κρατικά μέσα ο Αντί Ρότεμ, πρώην μέλος της ισραηλινής διαπραγματευτικής ομάδας. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προσπάθησε να αναζωογονήσει τις διαπραγματεύσεις κατά τις συναντήσεις του στην Ντόχα, πιέζοντας την καταριανή πλευρά να συνεχίσει τη διαμεσολάβηση.

Ισραήλ: «Ψευδής» και «διαστρεβλωτική» η έκθεση ΟΗΕ

Στο μεταξύ, με οργισμένη ανακοίνωσή του, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε ως «ψευδή» και «διαστρεβλωτική» την έκθεση της ανεξάρτητης επιτροπής εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, που δημοσιοποιήθηκε χθες (17/9) και κατηγορεί το Ισραήλ ότι διαπράττει «Γενοκτονία». Η υπουργική ανακοίνωση αντιτείνει μεταξύ άλλων ότι το περιεχόμενο της έκθεσης βασίζεται «σε ψευδή στοιχεία της Χαμάς», επισημαίνοντας ότι οι επικεφαλής της επιτροπής εξέφρασαν δημόσια κατά το παρελθόν «προσωπικές αντισημιτικές απόψεις». Η έκθεση του ΟΗΕ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα πληρούν τις τέσσερεις από τις πέντε προϋποθέσεις διάπραξης γενοκτονίας, όπως καθορίζονται από την Διεθνή Συνθήκη Αποτροπής και Τιμωρίας Γενοκτονιών του 1948.

Συγκεκριμένα, το Ισραήλ κατηγορείται ότι διέπραξε ομαδικές δολοφονίες, έθεσε σε κίνδυνο ζωές και προκάλεσε συνθήκες φυσικής εξόντωσης με γνώμονα την εθνική καταγωγή των θυμάτων. Παράλληλα, η έκθεση περιλαμβάνει δηλώσεις του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, του Προέδρου Χέρτσογκ και του τέως υπουργού Άμυνας Γκάλαντ, αποτιμώντας τις ως αποδεικτικά στοιχεία των προθέσεων της πολιτικής που εφάρμοσε η ισραηλινή κυβέρνηση, με αποτέλεσμα, νομικοί κύκλοι να εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη έκθεση ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω νομική διερεύνηση ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Πηγή: Deutsche Welle

