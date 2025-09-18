Με ένα μεγαλοπρεπές δείπνο προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ στη Βρετανία.

Το δείπνο παρατέθηκε στην επιβλητική αίθουσα του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ και οι 160 προσκεκλημένοι παρακάθισαν γύρω από το μακρόστενο τραπέζι δεξιώσεων μήκους 47 μέτρων, που χρειάστηκε μια εβδομάδα για να στηθεί.

Σύμφωνα με το BBC, το σκηνικό θύμιζε μεσαιωνικό δείπνο και ταινία του Χάρι Πότερ, τόσο χάρη στην πανύψηλη επιβλητική αίθουσα του Κάστρου, διακοσμημένη με πανοπλίες, όσο και τη μεγαλοπρέπεια και τις στολές της φρουράς αλλά και των μελών του προσωπικού.

Όσο για το μενού (που σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρείεται «γκουρμέ διπλωματία») , αυτό ήταν γραμμένο στα γαλλικά και περιελάμβανε:

- Πανακότα με κάρδαμο Hampshire, μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα με αυγά ορτυκιού και

- Βιολογικό κοτόπουλο Norfolk τυλιγμένο σε κολοκυθάκια, με αλμυρό χυμό αρωματισμένο με θυμάρι.

Το επιδόρπιο ήταν «Μπομπέ παγωτού βανίλιας με εσωτερικό σορμπέ βατόμουρου Kentish, με ελαφρώς ποσέ δαμάσκηνα Victoria (;!)».

Οι καλεσμένοι είχαν επίσης να επιλέξουν από μια πλούσια λίστα κρασιών.

- Wiston Estate, Cuvée, 2016

- Domaine Bonneau de Martray, Corton-Charlemagne, Grand Cru, 2018

- Ridge Vineyards, Monte Bello, 2000

- Pol Roger, Extra Cuvée de Réserve, 1998

Ακόμα και τα ποτά που σερβιρίστηκαν μετά το δείπνο ήταν γεμάτα συμβολισμούς: ένα πόρτο του 1945, προς τιμήν του Τραμπ ως 45ου προέδρου των ΗΠΑ και ένα κονιάκ του 1912, έτος γέννησης της μητέρας του, που είχε γεννηθεί στη Σκωτία.

Για τους ακόμα πιο απαιτητικούς, υπήρχε και ένα ειδικό κοκτέιλ: το «Transatlantic Whisky Sour», που συνδύαζε Johnnie Walker με την έντονη γεύση μαρμελάδας εσπεριδοειδών, αφρό από πεκάν και ένα ψημένο μαρσμέλοου πάνω σε μπισκότο.

Όσο για την ζωντανή μουσική υπόκρουση του δείπνου, αυτή αντανακλούσε μερικά από τα αγαπημένα τραγούδια του Προέδρου Τραμπ, περιλαμβάνοντας το "Nessun Dorma", που σημαίνει «κανείς δεν θα κοιμηθεί» και "You Can't Always Get What You Want".

