Συνεχίζεται για 3η ημέρα η ισραηλινή χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας. Ισραηλινά άρματα μάχης εθεάθησαν σε δύο περιοχές δίοδοι προς το κέντρο της πόλης, δήλωσαν σήμερα κάτοικοι, ενώ η σύνδεση στο διαδίκτυο και οι τηλεφωνικές γραμμές διεκόπησαν σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας και τις τελευταίες ημέρες σφυροκοπούν τις περιοχές Σέιχ Ραντουάν και Τελ αλ-Χάουα, από όπου θα είναι σε θέση να προελάσουν σε κεντρικές και δυτικές περιοχές, όπου έχει βρει καταφύγιο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Η διακοπή των τηλεπικοινωνιών στον θύλακα ίσως είναι μια ένδειξη ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις πιθανόν να κλιμακωθούν άμεσα.

«Η διακοπή του ίντερνετ και των τηλεφωνικών γραμμών είναι κακός οιωνός. Ανέκαθεν αποτελούσε κακό σημάδι ότι κάτι πολύ άγριο θα συμβεί», δήλωσε ο Ισμαήλ στο Reuters, χρησιμοποιώντας ψηφιακή κάρτα SIM (e-SIM) για να συνδέσει το τηλέφωνό του και αναζητώντας ένα ύψωμα για να βρει σήμα.

«Η κατάσταση γύρω μου είναι απελπιστική. Άνθρωποι σε σκηνές και σε σπίτια ανησυχούν πολύ για τη ζωή τους. Πολλοί δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να φύγουν, αλλά πολλοί δεν θέλουν κιόλας να το κάνουν», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας από παράκτια περιοχή στο δυτικό τμήμα της πόλης.

Η Παλαιστινιακή Εταιρία Τηλεπικοινωνιών δήλωσε σε ανακοίνωση ότι οι υπηρεσίες της διεκόπησαν «λόγω της συνεχιζόμενης επίθεσης και της στοχοποίησης των βασικών διαύλων του δικτύου».

Στην τελευταία του δήλωση στα μέσα ενημέρωσης ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι τα στρατεύματα επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους στην Πόλη της Γάζας, διαλύοντας αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατική υποδομή» και «εξαλείφοντας τρομοκράτες».

Η δήλωση δεν ανέφερε τη διακοπή τηλεπικοινωνιών ούτε έδωσε λεπτομέρειες για την κίνηση των αρμάτων. Ανέφερε επίσης ότι ο στρατός συνεχίζει να επιχειρεί στη Χαν Γιούνις και στη Ράφα στον νότο.

Το Ισραήλ δήλωσε χθες ότι ανοίγει επιπλέον δίοδο εξόδου από την πόλη για 48 ώρες, καλώντας τους πολίτες να μετακινηθούν προς τα νότια. Με βάση στοιχεία από διεθνείς οργανώσεις αρωγής, πάνω από 55.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τη βόρεια Γάζα από την Κυριακή έως και χθες, Τετάρτη, αλλά πάνω από μισό εκατομμύριο δεν έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ισραήλ και της Χαμάς.

Πάνω από 3.000 νεκροί σε ένα μήνα

Τουλάχιστον 79 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, οι περισσότεροι στην Πόλη της Γάζας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Η υπηρεσία Τύπου της ελεγχόμενης από τη Χαμάς κυβέρνησης δήλωσε ότι συνολικά 3.542 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας από τις 11 Αυγούστου, την ημέρα κατά την οποία ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε τα σχέδια για να πάρει τον έλεγχο του θύλακα, έως χθες, Τετάρτη.

Ανέφερε ότι το 56% εξ αυτών σκοτώθηκαν στην Πόλη της Γάζας και το βόρειο τμήμα του θύλακα και το 44% στις κεντρικές και νότιες περιοχές, το οποίο, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου, δείχνει ότι το Ισραήλ προσπαθεί να ερημώσει το βόρειο τμήμα χωρίς, ωστόσο, να γλιτώνουν οι νοτιότερες περιοχές.

Ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον διετή πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ξεπέρασε χθες τους 65.000, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας. Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις ενόπλων υπό τη Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, στις οποίες περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ 251 απήχθησαν όμηροι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.