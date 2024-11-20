Σε νέα επικίνδυνη φάση ο πόλεμος στην Ουκρανία

Της Αθηνάς Παπακώστα

Λίγες ώρες αφότου η Ουάσινγκτον άναψε το πράσινο φως, η Ουκρανία χθες, Τρίτη, εξαπέλυσε για πρώτη φορά κατά της ρωσικής επικράτειας πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Στη σχετική ανακοίνωση προχώρησε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επισημαίνοντας ότι στόχος ήταν η περιοχή του Μπριάνσκ στα σύνορα με την Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τη χρήση πυραύλων ATACMS στο αμερικανικό δίκτυο CBS News.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, πέντε πύραυλοι καταρρίφθηκαν και ένας υπέστη ζημιές με τα θραύσματά του να προκαλούν την εκδήλωση φωτιάς σε στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιδιώκουν συνειδητά την κλιμάκωση. Όπως τόνισε, ότι χρήση των ΑΤΑCMS δεν θα ήταν δυνατή «δίχως την υποστήριξη των Αμερικανών, όπως έχει πει επανειλημμένως ο Πούτιν» και προσέθεσε ότι η Ρωσία «ξεκινά από τη βάση» ότι οι πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν από «Αμερικανούς στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες».

Στη συνέχεια ο κ. Λαβρόφ έστρεψε την προσοχή στο νέο πυρηνικό δόγμα που δημοσιοποίησε η Μόσχα και σύμφωνα με αυτό το όριο για χρήση πυρηνικών όπλων… χαμηλώνει.

«Θα θεωρήσουμε ότι πρόκειται για μία νέα φάση στον πόλεμο της Δύσης κατά της Ρωσίας και θα αντιδράσουμε αναλόγως», επεσήμανε σχετικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Σύνοδο των G20 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο προτρέποντας το αναθεωρημένο πυρηνικό δόγμα να αναγνωστεί προσεκτικά.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που είχε ζητήσει εδώ και εβδομάδες ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, και ενέκρινε χθες οποιαδήποτε συμβατική επίθεση κατά της Ρωσίας με τη βοήθεια μιας πυρηνικής δύναμης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κοινή επίθεση κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί τους ATACMS ήδη εδώ και έναν χρόνο αλλά μόνον κατά των κατεχόμενων από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ουκρανικών περιοχών. Οι πύραυλοι αυτοί έχουν εμβέλεια έως και 300 χιλιόμετρα και είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν. Έπειτα από το πράσινο φως που άναψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το Κίεβο είναι πλέον σε θέση να χτυπά βαθύτερα εντός της ρωσικής επικράτειας.

Όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την επίθεση στο Μπριάνσκ δεν υπήρξαν θύματα, ενώ η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα. Από την πλευρά τους, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν χτύπημα στο Μπριάνσκ της Ρωσίας αλλά δεν ανέφεραν εάν έκαναν ή όχι χρήση των αμερικανικών ATACMS.

Έχοντας πλέον συμπληρωθεί 1.000 ημέρες πολέμου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τους Ευρωπαίους να πιέσουν πιο σκληρά τη Ρωσία. «Όσο περισσότερο χρόνο έχει ο Πούτιν, τόσο χειρότερες γίνονται οι συνθήκες», τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας σε έκτακτη συνεδρίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να του «στερήσει χρήματα και δύναμη», ώστε να αναγκαστεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στο τέλος του πολέμου.

Από την πλευρά του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχολιάζοντας τις εξελίξεις επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχουν κανένα λόγο» να αλλάξουν τη δική τους πυρηνική στάση, αλλά «θα συνεχίσουν να καλούν τη Ρωσία να σταματήσει την πολεμική και ανεύθυνη ρητορική». Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάθιου Μίλερ, από την αρχή του επιθετικού της πολέμου κατά της Ουκρανίας, «η Ρωσία προσπάθησε να εξαναγκάσει και να εκφοβίσει τόσο την Ουκρανία όσο και άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο μέσω μιας ανεύθυνης ρητορικής και συμπεριφοράς για τα πυρηνικά».

Πηγή: skai.gr

