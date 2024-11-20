ΙΑΕΑ: Το Ιράν «άρχισε προετοιμασίες» για να σταματήσει την αύξηση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου κατά 60%

Το Ιράν έχει λάβει μέτρα για να σταματήσει την αύξηση του αποθέματός του σε εμπλουτισμένο ουράνιο σε υψηλό ποσοστό, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), η οποία περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου και του Reuters.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του επικεφαλής του ΙΑΕΑ Ραφαέλ Γκρόσι την περασμένη εβδομάδα στο Ιράν, "ο οργανισμός επαλήθευσε" στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάνζ και του Φορντό "ότι το Ιράν έχει αρχίσει να εφαρμόζει προπαρασκευαστικά μέτρα για να σταματήσει την αύξηση του αποθέματός του σε ουράνιο εμπλουτισμένο κατά 60% U-235", γράφει ο οργανισμός του ΟΗΕ.

Το όριο αυτό πλησιάζει το 90%, που απαιτείται για την κατασκευή ατομικής βόμβας. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι έχει τέτοιες στρατιωτικές φιλοδοξίες και λέει πως θέλει να ασκήσει το δικαίωμα στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτική χρήση, συγκεκριμένα για την παραγωγή ενέργειας.

Η έκθεση ήρθε στο φως την παραμονή της έναρξης στη Βιέννη συνεδρίασης του συμβουλίου των κυβερνητών του ΙΑΕΑ, η οποία αναγγέλλεται τεταμένη.

Οι ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουάσινγκτον σκοπεύουν να υποβάλουν ψήφισμα που καταδικάζει την έλλειψη συνεργασίας της Τεχεράνης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αν ψηφιστεί το συμβολικής σημασίας κείμενο, το Ιράν έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα λάβει "άμεσα αντίμετρα" τα οποία "σίγουρα δεν θα αρέσουν " στις δυτικές χώρες.

"Η εμπειρία μας έμαθε ότι η δέσμευση του Ιράν για τη διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου πιθανόν δεν θα τηρηθεί, καθώς το Ιράν αντιδρά πάντα" στα ψηφίσματα, υπογράμμισε διπλωμάτης.

Άλλος υψηλόβαθμος διπλωμάτης είπε στο Reuters ότι η πρόταση του Ιράν, που προβλέπει πως θα μπορούσε να περιορίσει το απόθεμά του σε περίπου 185 κιλά, εξαρτάται από το εάν οι δυτικές δυνάμεις θα αποσύρουν το σχεδιαζόμενο ψήφισμα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου των κυβερνητών.

Ο Γκρόσι χαιρέτισε εξάλλου την υπόσχεση του Ιράν "να ορίσει τέσσερις επιπλέον έμπειρους επιθεωρητές", μετά την αφαίρεση της διαπίστευσης από εμπειρογνώμονες επιφορτισμένους με την εποπτεία του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, το Ιράν αύξησε σε μεγάλο βαθμό το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο, διαπιστώνεται στην έκθεση.

Η συνολική ποσότητα ανερχόταν σε 6.604,4 κιλά την 26η Οκτωβρίου (έναντι 5.751,8 κιλών στα μέσα Αυγούστου), δηλαδή πάνω από 32 φορές από το όριο που επιτρέπει η διεθνής συμφωνία του 2015 – η οποία επέβαλε περιορισμούς στις πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης με αντάλλαγμα άρση μέρους των διεθνών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε βάρος της.

Σε αντίδραση για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία το 2018 και την επαναφορά των κυρώσεων της Ουάσινγκτον, η Ισλαμική Δημοκρατία άρχισε προοδευτικά να αθετεί υποχρεώσεις της.

Πέρα από τα αποθέματα που έχει συσσωρεύσει, εμπλουτίζει ουράνιο σε βαθμό τάξεις μεγέθους υψηλότερο από το καθορισμένο όριο του 3,65%.

Τα αποθέματα υλικού εμπλουτισμένου κατά 60% ανέρχονται πλέον σε 182,3 κιλά (έναντι 164,7 κιλών τρεις μήνες νωρίτερα). Ποσότητα αρκετή για την παραγωγή περισσοτέρων από τριών βομβών, σύμφωνα με τον ορισμό του ΔΟΑΕ, μέρους του συστήματος του ΟΗΕ.

Τα αποθέματα που είναι εμπλουτισμένα κατά 20% αυξήθηκαν επίσης, στα 839,2 κιλά (έναντι 813,9 κιλών προηγουμένως).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

