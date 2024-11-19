Tass: Ο Πούτιν ενέκρινε το επικαιροποιημένο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας - Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται πυρηνική απάντηση

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενέκρινε το επικαιροποιημένο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, με το Κρεμλίνο να επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Ρωσίας από μη πυρηνικό κράτος αλλά με τη συμμετοχή πυρηνικού κράτους θα θεωρείται κοινή επίθεση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πούτιν υπέγραψε το διάταγμα «οι βασικές αρχές της κρατικής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής» με το σχετικό έγγραφο να έχει δημοσιευθεί στην κυβερνητική ιστοσελίδα.

Όπως αναφέρει το Tass, η βασική αρχή του δόγματος είναι ότι τα πυρηνικά όπλα αποτελούν την έσχατη λύση για την προστασία της κυριαρχίας της χώρας. Ταυτόχρονα, λόγω της εμφάνισης νέων στρατιωτικών απειλών και κινδύνων, η Ρωσία έπρεπε να αποσαφηνίσει τις παραμέτρους που επιτρέπουν τη χρήση πυρηνικών όπλων, προσθέτει.

Ειδικότερα, διευρύνθηκε η κατηγορία των κρατών και των στρατιωτικών συμμαχιών που υπόκεινται σε πυρηνική αποτροπή.

«Η λίστα των στρατιωτικών απειλών για την εξουδετέρωση των οποίων είναι αναγκαίες τέτοιες ενέργειες έχει επικαιροποιηθεί. Η επίθεση από οποιοδήποτε μη πυρηνικό κράτος, αλλά με τη συμμετοχή ή την υποστήριξη μιας πυρηνικά εξοπλισμένης χώρας, θα θεωρείται κοινή επίθεση κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επιπλέον, η πυρηνική απάντηση της Ρωσίας προβλέπεται σε περίπτωση κρίσιμης απειλής της κυριαρχίας της ακόμη και με συμβατικά όπλα, σε περίπτωση επίθεσης κατά της Λευκορωσίας ως κράτους μέλους της Ένωσης, σε περίπτωση μαζικής εκτόξευσης στρατιωτικών αεροσκαφών, πυραύλων κρουζ, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων αεροσκαφών και διέλευσής τους από τα ρωσικά σύνορα», καταλήγει το δημοσίευμα αναφερόμενο στο διάταγμα που υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος.

Κρεμλίνο: Τα αντίποινα θα είναι αναπόφευκτα σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ρωσίας ή των συμμάχων της

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι το επικαιροποιημένο πυρηνικό δόγμα που υπέγραψε ο Πούτιν είναι «πολύ σημαντικό κείμενο». Ο Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, πρόσθεσε ότι «η Ρωσία έπρεπε να ευθυγραμμίσει το πυρηνικό δόγμα με την τρέχουσα κατάσταση. Στόχος είναι να κατανοήσουν οι πιθανοί εχθροί ότι τα αντίποινα θα είναι αναπόφευκτα σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ρωσίας ή των συμμάχων της. Η Ρωσία ανέκαθεν θεωρούσε τα πυρηνικά όπλο ως μέσο αποτροπής, ως ένα ακραίο μέτρο».

Συνεχίζοντας, ο Πεσκόφ τόνισε ότι «η Ρωσία πάντα έπαιρνε μέτρα για την ελαχιστοποίηση της πυρηνικής απειλής».

Σχολιάζοντας τις αναφορές ότι η Ουκρανία ενδέχεται να χρησιμοποιεί αμερικανικά πυραυλικά συστήματα ATACMS στην περιοχή Κουρσκ, ο Πεσκόφ είπε ότι ο ρωσικός στρατός παρακολουθεί την κατάσταση πολύ στενά.

Πηγή: skai.gr

