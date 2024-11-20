Του Θανάση Γκαβού

Πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης σε πολύ ζεστό κλίμα η πρώτη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον εδώ και λίγους μήνες Βρετανό ομόλογό του Ντέιβιντ Λάμι.

Οι δύο πλευρές έδωσαν έμφαση σε θέματα διμερούς συνεργασίας, με συμφωνία επί της αναβάθμισής της σε όλα τα επίπεδα, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Η βρετανική πλευρά έθιξε θέματα ασφάλειας κάνοντας λόγο για «απαραίτητη συνεργασία» με την Ελλάδα, ενώ εξετάστηκαν προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης των εμπορικών δεσμών και της συνεργασίας στους τομείς της ναυτιλίας και της εκπαίδευσης.

Οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν και στο Κυπριακό, συγκεκριμένα στο πώς μπορούν να συμβάλουν στη διαδικασία προς μια λύση του ζητήματος στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, δεδομένου ότι αμφότερες οι χώρες υποστηρίζουν λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Η ελληνική πλευρά διεμήνυσε την ετοιμότητά της να συμμετάσχει σε μια διευρυμένη πενταμερή άτυπη διάσκεψη όταν κριθεί σκόπιμο από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο.

Η βρετανική κυβέρνηση υπό τον Κιρ Στάρμερ έχει σε ανύποπτο χρόνο πει πως δεν έχει κάποια πρόσκληση για μια τέτοια διάσκεψη, αλλά όταν τη λάβει θα είναι πρόθυμη να ανταποκριθεί στο ρόλο που της αναλογεί στο Κυπριακό.

Οι κ.κ. Γεραπετρίτης και Λάμι συζήτησαν και τη συνεργασία που μπορούν να έχουν οι χώρες τους την προσεχή διετία στο πλαίσιο της κοινής συμμετοχής στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μετά από την εκλογή της Ελλάδας σε θέση μη μονίμου μέλους.

Σε διεθνή θέματα οι Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν ότι οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή εισέρχονται στην πιο κρίσιμη φάση τους. Αντάλλαξαν απόψεις για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να επιτευχθεί κατάπαυση πυρός και να αποκατασταθεί το διεθνές δίκαιο.

Ο κ. Λάμι αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση και προσπάθεια της κυβέρνησης των Εργατικών για επαναπροσέγγιση Ηνωμένου Βασιλείου - Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνάντηση με τον κ. Γεραπετρίτη έδωσε την ευκαιρία να συζητηθεί το πώς μπορεί η Ελλάδα να συμβάλει σε αυτή την επαναπροσέγγιση.

Πιστεύεται, τέλος, ότι έγινε σύντομη αναφορά στο θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα, θέμα ωστόσο το οποίο δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών.

Λίγο μετά από την ολοκλήρωση της συνάντησης ο κ. Λάμι ανήρτησε στο Χ φωτογραφία από την υποδοχή του Έλληνα ομολόγου του.

«Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας είναι αναγκαίοι για την ασφάλεια και την ανάπτυξη του ΗΒ. Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε μαζί μου σήμερα στο Λονδίνο για να συζητήσουμε την ενδυνάμωση των δεσμών ΗΒ-Ελλάδας. Θέτουμε ως προτεραιότητα το διεθνές εμπόριο, την προστασία των κοινών μας αξιών και τον ρόλο μας ως αφοσιωμένα μέλη του ΝΑΤΟ», έγραψε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

