«Σας ευχαριστώ που με φέρατε πίσω στην πλατεία» του Αγίου Πέτρου: Αυτά τα λόγια του πάπα Φραγκίσκου προς τον προσωπικό του νοσηλευτή που τον ενθάρρυνε να κάνει μια τελευταία βόλτα με το ειδικά σχεδιασμένο μηχανοκίνητο όχημα την Κυριακή του Πάσχα, ήταν από τις τελευταίες φράσεις του ποντίφικα πριν από τον θάνατό του, σύμφωνα με το Vatican News, το επίσημο μέσο ενημέρωσης της Αγίας Έδρας.

Μετά την παραδοσιακή ευλογία Urbi et Orbi από το μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, ο πάπας Φραγκίσκος εμφανίστηκε με το "Popemobile" στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, προς έκπληξη των χιλιάδων πιστών που είχαν συγκεντρωθεί για το Πάσχα.

Πριν ξεκινήσει, ρώτησε τον προσωπικό του νοσηλευτή Μασιμιλιάνο Στραπέτι: «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω;» Και ο Στραπέτι τον καθησύχασε. Στη συνέχεια παρέμεινε στους διαδρόμους της πλατείας για σχεδόν δεκαπέντε λεπτά και ευλόγησε μωρά σε μια θερμή ατμόσφαιρα, περικυκλωμένος από πολυάριθμους σωματοφύλακες.

Σύμφωνα με το Vatican News, ο πάπας στη συνέχεια ξεκουράστηκε το απόγευμα στο διαμέρισμά του στην κατοικία Σάντα Μάρτα στο Βατικανό και στη συνέχεια δείπνησε.

Τη Δευτέρα, γύρω στις 5:30 το πρωί (6:30 το πρωί ώρα Ελλάδας ), εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια αδιαθεσίας. Περισσότερο από μία ώρα αργότερα, αφού έγνεψε στον Στραπέτι, έπεσε σε κώμα και πέθανε στις 7:35 τοπική ώρα.

«Δεν υπέφερε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα», είπαν παρευρισκόμενοι στο Vatican News.

Η κηδεία του πάπα Φραγκίσκου θα γίνει το πρωί του Σαββάτου παρουσία πλήθους πιστών και ηγετών κρατών, μετά την οποία θα συγκληθεί κονκλάβιο για την εκλογή του διαδόχου του.

Πηγή: AFP, Reuters, dpa, ΑΠΕ-ΜΠΕ

