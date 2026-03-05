Για 9η συνεχόμενη χρονιά, το βρετανικό Sky News κέρδισε το βραβείο «Ειδησεογραφικού καναλιού της χρονιάς» στα Βραβεία της Βασιλικής Τηλεοπτικής Εταιρείας (RTS).

Η Σουδανο-Βρετανίδα Γιούσρα Ελμπακίρ ( Yousra Elbagir) ανακηρύχθηκε τηλεοπτική δημοσιογράφος της χρονιάς ενώ η Αυστραλιανή δημοσιογράφος, γεννημένη στο Αφγανιστάν Γιάλντα Χακίμ ( Yalda Hakim), η οποία παρουσιάζει τη διεθνή ειδησεογραφική εκπομπή "The World With Yalda Hakim", κέρδισε το βραβείο της «Παρουσιάστριας της χρονιάς».

Η Χακίμ δεν μπόρεσε να παραλάβει το βραβείο της αυτοπροσώπως, επειδή αυτή την περίοδο κάνει ρεπορτάζ στην εμπόλεμη Μέση Ανατολή.

Η ίδια με ανάρτησή της στο Χ, ευχαρίστησε τους συνεργάτες της και τόνισε ότι «η αξιόπιστη διεθνής δημοσιογραφία χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ».

Trusted international journalism is more needed than ever.



Thank you @RTS_media and to my whole team at @SkyNews! https://t.co/ygnksiFF4t — Yalda Hakim (@SkyYaldaHakim) March 4, 2026

Έχει επίσης κάνει ρεπορτάζ από το Ισραήλ και την Ουκρανία και έχει πάρει συνεντεύξεις από πολλούς παγκόσμιους ηγέτες τον τελευταίο χρόνο.

Ο πρώην Πρόεδρος του Αφγανιστάν, Χαμίντ Καρζάι, συνεχάρη με ανάρτησή του της δημοσιογράφο – παρουσιάστρια.

«Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου για τις προσπάθειές της, συγχαίρω την κυρία Γιάλντα Χακίμ και όλους τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ της χώρας γι' αυτό το μεγάλο επίτευγμα και τους εύχομαι ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

یلدا حکیم@SkyYaldaHakim، با حضور مداوم و معنادار در رسانه‌های مطرح جهان، نقشی الهام‌بخش از خود به یادگار گذاشته و از سوی هیئت داوران انجمن سلطنتی تلویزیون@RTS_media ، به‌عنوان مجری سال شبکه #اسکای‌نیوز انتخاب شده است. ضمن قدردانی از تلاش‌های ایشان، این دستاورد بزرگ را به خانم… pic.twitter.com/VEifZgxPFa — Hamid Karzai (@KarzaiH) March 5, 2026

