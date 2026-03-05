Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αφγανικής καταγωγής παρουσιάστρια του Sky News, «Παρουσιάστρια της Χρονιάς» στην Βρετανία 

Η Γιάλντα Χακίμ δεν μπόρεσε να παραλάβει το βραβείο της αυτοπροσώπως, επειδή αυτή την περίοδο βρίσκεται για ρεπορτάζ στη Μέση Ανατολή

χακιμ

Για 9η συνεχόμενη χρονιά, το βρετανικό Sky News κέρδισε το βραβείο «Ειδησεογραφικού καναλιού της χρονιάς» στα Βραβεία της Βασιλικής Τηλεοπτικής Εταιρείας (RTS).

Η Σουδανο-Βρετανίδα Γιούσρα Ελμπακίρ ( Yousra Elbagir) ανακηρύχθηκε τηλεοπτική δημοσιογράφος της χρονιάς ενώ η Αυστραλιανή δημοσιογράφος, γεννημένη στο Αφγανιστάν Γιάλντα Χακίμ ( Yalda Hakim), η οποία παρουσιάζει τη διεθνή ειδησεογραφική εκπομπή "The World With Yalda Hakim", κέρδισε το βραβείο της «Παρουσιάστριας της χρονιάς»

Η Χακίμ δεν μπόρεσε να παραλάβει το βραβείο της αυτοπροσώπως, επειδή αυτή την περίοδο κάνει ρεπορτάζ στην εμπόλεμη Μέση Ανατολή.

Η ίδια με ανάρτησή της στο Χ, ευχαρίστησε τους συνεργάτες της και τόνισε ότι «η αξιόπιστη διεθνής δημοσιογραφία χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ».

Έχει επίσης κάνει ρεπορτάζ από το Ισραήλ και την Ουκρανία και έχει πάρει συνεντεύξεις από πολλούς παγκόσμιους ηγέτες τον τελευταίο χρόνο.

Ο πρώην Πρόεδρος του Αφγανιστάν, Χαμίντ Καρζάι, συνεχάρη με ανάρτησή του της δημοσιογράφο – παρουσιάστρια. 

«Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου για τις προσπάθειές της, συγχαίρω την κυρία Γιάλντα Χακίμ και όλους τους εργαζόμενους  στα ΜΜΕ της χώρας γι' αυτό το μεγάλο επίτευγμα και τους εύχομαι ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεγάλη Βρετανία δημοσιογράφοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark