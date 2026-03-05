Κάλας: Το Ιράν «εξάγει τον πόλεμο» για να σπείρει χάος στη Μέση Ανατολή

Το Ιράν επιχειρεί να διευρύνει τη σύγκρουση σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες προκειμένου να προκαλέσει χάος, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ενόψει των συνομιλιών του μπλοκ με χώρες του Κόλπου.

Η Κάλλας φιλοξενεί τηλεδιάσκεψη με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ομολόγους τους από χώρες του Κόλπου για να συζητήσουν τη συνεχιζόμενη αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε, αναμένει από τη τηλεδιάσκεψη να προκύψει κοινή ανακοίνωση από την ΕΕ και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου.

«Θέλουμε σταθερότητα στην περιοχή. Θέλουμε αυτός ο πόλεμος να μην επεκταθεί περαιτέρω και θέλουμε σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», τόνισε.

«Το Ιράν εξάγει τον πόλεμο, προσπαθώντας να τον επεκτείνει σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες για να σπείρει χάος. Εμείς ζητούμε σταθερότητα και εξετάζουμε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού», πρόσθεσε.

Χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ανέφερε ότι οι χώρες της ΕΕ θα συζητήσουν τρόπους στήριξης των κρατών του Κόλπου. Υπογράμμισε επίσης ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να βοηθήσει τις χώρες της περιοχής στην ανάπτυξη συστημάτων αναχαίτισης drones.

«Στη Μέση Ανατολή βλέπουμε ουσιαστικά τα ίδια drones που επιτίθενται καθημερινά στο Κίεβο να χρησιμοποιούνται πλέον και εκεί», τόνισε, αναφερόμενη στα ιρανικά drones τύπου Shahed που έχουν παρασχεθεί στη Ρωσία για επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να αποδυναμώσει την άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία, λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου -που ενισχύει τα έσοδα της Μόσχας για τη χρηματοδότηση του πολέμου- αλλά και εξαιτίας της περιορισμένης διαθεσιμότητας τεχνολογίας αναχαίτισης drones.



