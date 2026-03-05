Το μυθιστόρημα Επιστημονικής Φαντασίας 1984 του Τζορτζ Όργουελ τσιτάρει με ανάρτησή του στο X ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ με αφορμή τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Θεωρείται βιβλίο-σταθμός του 20ού αιώνα στην πολιτική σκέψη, καθώς συνιστά μια προειδοποίηση για τις επιπτώσεις του ακραίου κρατικού ελέγχου και της προπαγάνδας.

Ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας επιτίθεται με σφοδρότητα και στον Μαρκ Ρούτε.

«Το ΝΑΤΟ είναι τρελό! Πρώτα, οι ΗΠΑ σκοτώνουν τον ηγέτη του Ιράν και ξεκινούν πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια, οι ηλίθιοι του ΝΑΤΟ, με επικεφαλής τον δουλοπρεπή "γιόκα" του Τραμπ, Ρούτε, σκέφτονται να επικαλεστούν το Άρθρο 5. Τι θα λέγατε να προτείνετε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για το Νόμπελ Ειρήνης επειδή ξεκίνησε έναν μεγάλο πόλεμο; Ο Όργουελ είχε δίκιο: ο πόλεμος είναι ειρήνη!» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Δεν υπάρχει λόγος ενεργοποίησης του Άρθρου 5 για την Τουρκία διευκρίνισε πάντως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

