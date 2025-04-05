Επιπλέον δασμοί 10% ισχύουν από σήμερα για μεγάλο μέρος των προϊόντων που εισάγονται στις ΗΠΑ από σχεδόν όλο τον κόσμο, μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ένα πλήγμα για το παγκόσμιο εμπόριο.

Οι δασμοί αυτοί, από τους οποίους εξαιρούνται κάποια προϊόντα -όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο χρυσός, ο χαλκός, το ασήμι, το παλλάδιο, η ξυλεία για κατασκευές, οι ημιαγωγοί, τα φαρμακευτικά προϊόντα και ορυκτά που δεν υπάρχουν στις ΗΠΑ-, προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες.

Οι νέοι δασμοί δεν αφορούν επίσης τον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα εισαγόμενα αυτοκίνητα στα οποία έχουν ήδη επιβληθεί δασμοί 25%.

Ο λογαριασμός θα είναι ακόμη μεγαλύτερος από τις 9 Απριλίου για τις χώρες που εξάγουν περισσότερα προϊόντα στις ΗΠΑ από όσα εισάγουν από αυτή.

Οι δασμοί για τις εισαγωγές από την Κίνα θα φτάσουν το 54%, για αυτές από την ΕΕ το 20%, για το Βιετνάμ το 46% και για την Ιαπωνία το 24%...

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο που παρουσίασε χθες Παρασκευή η αμερικανική κυβέρνηση, οι νέοι δασμοί αφορούν περίπου 80 χώρες και περιοχές, περιλαμβανομένων των 27 χωρών μελών της ΕΕ.

Ωστόσο από τον επίσημο κατάλογο έχουν αφαιρεθεί τα νησιά Χερντ και ΜακΝτόναλντ στην περιοχή της Ανταρκτικής, στα οποία ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι θα επιβληθούν δασμοί, παρά το γεγονός ότι εκεί ζουν μόνο πιγκουίνοι.

Η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) εξέφρασε χθες την ανησυχία της καθώς στον αμερικανικό κατάλογο εξακολουθούν να περιλαμβάνονται μερικές από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου.

Η UNCTAD υπογράμμισε ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη ευθύνονται για το 1,6% και το 0,4% αντίστοιχα του αμερικανικού εμπορικού ελλείμματος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δικαιολόγησε την Τετάρτη την απόφασή του για επιβολή επιπλέον δασμών στα εισαγόμενα στις ΗΠΑ προϊόντα, κάνοντας λόγο για «εθνική έκτακτη ανάγκη» να μειωθεί το αμερικανικό έλλειμμα.

Οι δασμολογικοί φραγμοί που ανακοίνωσε ο Ρεπουμπλικάνος θα είναι τόσο υψηλοί, σύμφωνα με τους οικονομολόγους, όσο ήταν αυτοί που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ τη δεκαετία του 1930, μια εποχή που το παγκόσμιο εμπόριο δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένο και οι χώρες εξαρτώνταν λιγότερο από την παραγωγή άλλων κρατών.

Το Πεκίνο ήδη απάντησε ανακοινώνοντας την επιβολή από τις 10 Απριλίου επιπλέον δασμών 34% για τα αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα, κλιμακώνοντας τον εμπορικό πόλεμο, ενώ αναμένεται η αντίδραση και άλλων χωρών.

Στο μεταξύ οι αγορές καταρρέουν. Μέσα σε δύο ημέρες χάθηκαν 6 τρισ. δολάρια από το αμερικανικό χρηματιστήριο, ενώ βουτιά έχουν κάνει τα ευρωπαϊκά και τα ασιατικά χρηματιστήρια.

«Οι πολιτικές μου δεν θα αλλάξουν ποτέ», απάντησε ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social γραμμένη όλη με κεφαλαία. «Αυτή είναι μια καλή περίοδος να γίνει κανείς πλούσιος, πιο πλούσιος από ποτέ!!!», πρόσθεσε επίσης με κεφαλαία.

Εξάλλου ο Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) Ζερόμ Πάουελ να μειώσει τα επιτόκια, εκτιμώντας ότι αυτή είναι «η τέλεια» στιγμή χάρη στις προόδους που έχουν γίνει σε κάποιες τιμές (του πετρελαίου, των αυγών) μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Λίγα λεπτά αργότερα όμως ο Πάουελ παρουσίασε με μελανά χρώματα τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας μετά τους νέους δασμούς: ενδεχομένως μεγαλύτερος πληθωρισμός, μικρότερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη ανεργία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

