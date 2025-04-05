Ανώτερος αξιωματικός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων καταδίκασε τη βίαιη συμπεριφορά εβραίων εποίκων και τα «απαράδεκτα συμβάντα» στα οποία ενεπλάκησαν στρατιώτες αυτή την εβδομάδα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Επικεφαλής της κεντρικής στρατιωτικής περιοχής, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ισραηλινούς αστυνομικούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο υποστράτηγος Άβι Μπλουθ επισκέφτηκε προκεχωρημένη θέση στον εβραϊκό οικισμό Γκιβάτ ΧαΜπαλαντίμ και αναφέρθηκε σε «σειρά ασυνήθιστων συμβάντων».

Αφού μετέβησαν σε σημείο έπειτα από καταγγελία για διατάραξη της κοινής ησυχίας, οι αστυνομικοί βρέθηκα αντιμέτωποι με πολίτες (Ισραηλινούς εποίκους) που τους πέταγαν πέτρες, ενώ πυρπόλησαν και ένα περιπολικό.

Ο υποστράτηγος Μπλουθ επισήμανε πως «εξαιρετικά γεγονότα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την απαραίτητη αυστηρότητα», κρίνοντας πως οι πολίτες που ενεπλάκησαν στα επεισόδια ξεπέρασαν «κόκκινη γραμμή».

The chief of the IDF Central Command, Maj. Gen. Avi Bluth, slams acts of vandalism by reservist soldiers in a Palestinian village and the arson of a police cruiser by settlers this week.



"We are working well amid the Ramadan which is going by quietly, but we have irregular… pic.twitter.com/ZdjK6iiBrD — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 4, 2025

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε την Τετάρτη 17 πρόσωπα τα οποία ενεπλάκησαν σε «βίαιες ταραχές».

Διεθνείς οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν συχνά τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πως παρέχουν κάλυψη και προστασία σε εξτρεμιστές εποίκους στη Δυτική Όχθη. Ο ΟΗΕ από την πλευρά του κάνει λόγο για ατμόσφαιρα απόλυτης «ατιμωρησίας» των εποίκων.

Καταδίκη και της συμπεριφοράς του στρατού

Ο ανώτερος αξιωματικός εκφράστηκε επίσης για τα επεισόδια στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Νταχίσα, κοντά στη Βηθλεέμ, όπου έγιναν επανειλημμένες επιδρομές του στρατού τις τελευταίες εβδομάδες.

«Η συμπεριφορά των εφέδρων μας (...) δεν ήταν αυτή που αρμόζει», είπε, αναφερόμενος σε επιχείρηση που διεξήχθη την Τετάρτη.

«Οι βανδαλισμοί και τα γκραφίτι κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατά τη διάρκεια επιχείρησης είναι, κατά την άποψή μας, απαράδεκτα συμβάντα», επέμεινε.

Οπτικό υλικό που έκανε τον γύρο των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης δείχνει διαμερίσματα που έχουν υποστεί βανδαλισμούς και τοίχους στους οποίους έχουν γραφτεί εθνικιστικά συνθήματα στα εβραϊκά.

Israeli occupation forces continue their invasion of Al-Duheisha refugee camp in Bethlehem, raiding Palestinian homes and arresting others. pic.twitter.com/d9wFfjDKLd — Quds News Network (@QudsNen) April 2, 2025

Η βία στη Δυτική Όχθη εξερράγη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Τουλάχιστον 917 Παλαιστίνιοι, πολίτες και μαχητές, έχουν σκοτωθεί σε ενέργειες στρατιωτικών ή εποίκων, σύμφωνα με δεδομένα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα, το διάστημα αυτό έχουν σκοτωθεί επίσης 33 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιώτες, σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών εφόδων.

