Τουλάχιστον δέκα πρόεδροι χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, ανάμεσά τους αυτοί της Βραζιλίας, της Κολομβίας και του Μεξικού, θα συναντηθούν την Τετάρτη (9η Απριλίου) στην Ονδούρα, με φόντο τον εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η ένατη σύνοδος της Κοινότητας Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC), στην οποία είναι ενταγμένες 33 χώρες, θα δώσει ευκαιρία να συζητηθούν διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης της Βραζιλίας να προωθηθεί η υποψηφιότητα γυναίκας για να αναλάβει γενική γραμματέας του ΟΗΕ.

Οι πρόεδροι ενδέχεται επίσης να συζητήσουν για τις απελάσεις μεταναστών από τις ΗΠΑ και την απειλή του Αμερικανού προέδρου να «πάρει πίσω» τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους πολλοί ηγέτες που ανήκουν στη λατινοαμερικάνικη αριστερά.

«Θα είναι παρόντες πολλοί ηγέτες (...) για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι», ανέφερε προχθές Πέμπτη η πρόεδρος της Ονδούρας, η Σιομάρα Κάστρο.

Πέρα από τον βραζιλιάνο πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, τον κολομβιανό ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο και τη μεξικανή ομόλογό τους Κλαούδια Σέινμπαουμ, έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους οι πρόεδροι της Βολιβίας, της Ουρουγουάης, της Κούβας και της Αϊτής.

Οι νέοι τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν αναταραχή στις αγορές κι εγείρουν ανησυχίες σε πολλές χώρες.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε την επιβολή τελωνειακών δασμών 10% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία, την Κολομβία, την Αργεντινή, τη Χιλή, το Περού, την Κόστα Ρίκα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τον Ισημερινό, τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα και το Ελ Σαλβαδόρ.

Για τη Βενεζουέλα θα είναι 15% και για τη Νικαράγουα 18%.

Το Μεξικό δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο αυτό, αλλά είναι αντιμέτωπο με δασμούς 25% στα οχήματα και στον χάλυβα και στο αλουμίνιο, πέρα από αυτούς που έχουν ανασταλεί.

Η Κολομβία, που αναλαμβάνει την εναλλασσόμενη προεδρία της CELAC έπειτα από αυτήν τη σύνοδο, θα επιδιώξει να συνάψει «στρατηγική εταιρική σχέση με εταίρους εκτός περιφέρειας όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα και η Αφρικανική Ένωση», σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Μπογοτά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.