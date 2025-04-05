Στις ΗΠΑ για συνομιλίες ο επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ταϊβάν 

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ταϊβάν έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες με την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση του θέματος την Παρασκευή, μερικές ημέρες μετά την ολοκλήρωση των πολεμικών ασκήσεων που πραγματοποίησε η Κίνα γύρω από το νησί.

Ο Τζόζεφ Γου ηγείται της αντιπροσωπείας της Ταϊβάν που μετέβη στις ΗΠΑ, που αποτελεί τον «ειδικό δίαυλο» επικοινωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση, ανέφεραν νωρίτερα οι Financial Times. Είναι η πρώτη χρήση του συγκεκριμένου «διαύλου» από τον Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο στρατός της Κίνας πραγματοποίησε στρατιωτικές ασκήσεις διάρκεια δύο ημερών γύρω από την Ταϊβάν, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποίησε ασκήσεις βολών μεγάλης εμβέλειας, με πραγματικά πυρά στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας, σηματοδοτώντας μια κλιμάκωση των ασκήσεων γύρω από το νησί.

Η Ταϊβάν επέκρινε την Κίνα για τη διεξαγωγή των ασκήσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο σημαντικότερος διεθνής υποστηρικτής και κύριος προμηθευτής όπλων της Ταϊβάν, παρά την έλλειψη επίσημων διπλωματικών σχέσεων, καταδίκασαν τις κινεζικές ασκήσεις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η συνάντηση λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο που στην Ταϊβάν επικρατεί αναστάτωση με αφορμή τους δασμούς που επέβαλλε στη χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, τους οποίους η Ταϊβάν από την πλευρά της χαρακτήρισε παράλογους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει επικρίνει την Ταϊβάν για την προσέλκυση επιχειρήσεων ημιαγωγών των ΗΠΑ, λέγοντας ότι θέλει η παραγωγή να επανέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας της Ταϊβάν δήλωσε, πάντως, ότι η υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ στην Ταϊβάν παραμένει «πολύ ισχυρή».

Η Ταϊβάν ζει υπό την απειλή κινεζικής εισβολής από το 1949, όταν η ηττημένη κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κίνας κατέφυγε στο νησί αφού έχασε στον εμφύλιο πόλεμο με τους κομμουνιστές του Μάο Τσε Τουνγκ.

