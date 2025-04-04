Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραμπ: Ιδανική στιγμή για τον πρόεδρο της Fed να μειώσει τα επιτόκια - «Tζερόμ, σταμάτα να παίζεις πολιτικά παιχνίδια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόηχο της επιβολής δασμών κάλεσε τον Τζερόμ Πάουελ να μειώσει τα επιτόκια

Τραμπ

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Fed, Τζερόμ Πάουελ, να μειώσει τα επιτόκια, υποστηρίζοντας ότι τώρα είναι η «τέλεια στιγμή» για μια τέτοια κίνηση.

«Μείωσε τα επιτόκια, Τζερόμ, και σταμάτα να παίζεις πολιτικά παιχνίδια!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε:

«Πάντα αργεί, αλλά τώρα θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα του και μάλιστα γρήγορα. Οι τιμές της ενέργειας έχουν μειωθεί, τα επιτόκια έχουν πέσει, ο πληθωρισμός έχει μειωθεί, ακόμα και οι τιμές των αυγών έχουν πέσει κατά 69%, και οι θέσεις εργασίας αυξάνονται – όλα αυτά μέσα σε δύο μήνες. Μια μεγάλη νίκη για την Αμερική!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ FED
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark