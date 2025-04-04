O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Fed, Τζερόμ Πάουελ, να μειώσει τα επιτόκια, υποστηρίζοντας ότι τώρα είναι η «τέλεια στιγμή» για μια τέτοια κίνηση.

«Μείωσε τα επιτόκια, Τζερόμ, και σταμάτα να παίζεις πολιτικά παιχνίδια!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε:

«Πάντα αργεί, αλλά τώρα θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα του και μάλιστα γρήγορα. Οι τιμές της ενέργειας έχουν μειωθεί, τα επιτόκια έχουν πέσει, ο πληθωρισμός έχει μειωθεί, ακόμα και οι τιμές των αυγών έχουν πέσει κατά 69%, και οι θέσεις εργασίας αυξάνονται – όλα αυτά μέσα σε δύο μήνες. Μια μεγάλη νίκη για την Αμερική!»

This would be a PERFECT time for Fed Chairman Jerome Powell to cut Interest Rates. He is always “late,” but he could now change his image, and quickly. Energy prices are down, Interest Rates are down, Inflation is down, even Eggs are down 69%, and Jobs are UP, all within two… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 4, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.