Κατάρρευση στις αγορές: Ο S&P 500 υποχωρεί 6% και ο Dow 2.200 μονάδες

Οι αμερικανικές μετοχές υπέστησαν ισχυρό πλήγμα την Παρασκευή λόγω μαζικών πωλήσεων μετά και την ανακοίνωση της Κίνας για αντίποινα στους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνοντας περαιτέρω τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο.
Ο δείκτης Dow Jones κατρακύλησε κατά 2.231 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 5,5%. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 5,97%. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite έκλεισε με πτώση 5,82%.
Για την εβδομάδα, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 9,1%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 10%, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες πτώσεις τους από τον Μάρτιο του 2020.
Η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να ανατρέψει τη διεθνή εμπορική τάξη επιβάλλοντας τεράστιους δασμούς οδήγησε σε απώλειες 5,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τις αμερικανικές μετοχές μέσα σε δύο ημέρες, καθώς η Κίνα αντεπιτέθηκε με δικά της αντίμετρα, εντείνοντας τους φόβους για ύφεση στην παγκόσμια οικονομία.
Ο δείκτης S&P 500 κατρακύλησε κατά 6% την Παρασκευή, έπειτα από πτώση 4,8% την προηγούμενη ημέρα, χάνοντας συνολικά 5,38 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, σύμφωνα με υπολογισμούς των Financial Times, στον απόηχο της ανακοίνωσης του Αμερικανού προέδρου την Τετάρτη.
Η συνολική εβδομαδιαία πτώση του blue-chip δείκτη, κατά 9,1%, είναι η μεγαλύτερη από την αρχή της πανδημίας πριν από πέντε χρόνια.
Οι τεχνολογικές μετοχές, μεταξύ αυτών κολοσσοί όπως η Apple και η Amazon, υποχώρησαν σημαντικά, οδηγώντας τον Nasdaq Composite σε πτώση άνω του 20% από τα υψηλά του Δεκεμβρίου, κατατάσσοντάς τον επισήμως σε «bear market». Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε εβδομαδιαία πτώση 8,4%, ενώ ο FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου υποχώρησε κατά 7%. Ο ασιατικός δείκτης MSCI κατέγραψε πτώση 4,5%.
Η αναταραχή υπογραμμίζει το πώς τα σχέδια του Τραμπ για καθολικό δασμό 10% και πρόσθετους «ανταποδοτικούς» δασμούς σε πολλές χώρες μέσα στις επόμενες ημέρες έχουν πλήξει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και έχουν αναζωπυρώσει τους φόβους για επιβράδυνση της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.
